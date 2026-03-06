Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz yaklaşık 20.8 milyon euro bonservis ve 7.3 milyon euroya kadar bonus karşılığında Spartak Moskova'ya transfer ettiği Gedson Fernandes'in Rusya'ya uyum sağlayamadığı ve mutsuz olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlıların Portekizli orta saha oyuncusunu yeni sezon için yeniden kadrosuna katmayı planladığı öne sürülürken, Spartak Moskova'dan konuya ilişkin açıklama geldi.



SPARTAK CEPHESİNDEN AÇIKLAMA Rus basınından Match TV yorumcusu Georgy Cherdantsev, Spartak Moskova Genel Direktörü Sergey Nekrasov ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Cherdantsev, Nekrasov'un Gedson Fernandes hakkındaki iddiaları "tamamen saçmalık ve spekülasyon" olarak değerlendirdiğini aktardı.