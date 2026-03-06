Başkan Serdal Adalı'nın tesislere giderek teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelmesi bekleniyor. Adalı'nın hem moral mesajı vereceği hem de derbi için özel prim açıklayacağı öğrenildi.

Yenilmezlik serisiyle Galatasaray derbisine hazırlanan Beşiktaş'ta yönetim, kritik karşılaşma öncesi takımı motive etmek için harekete geçti. Siyah-beyazlı yönetimin derbi için özel prim uygulayacağı belirtildi.



BİLETLER TÜKENDİ

Derbinin biletleri perşembe günü satışa sunuldu. Önce BJK SuperApp üzerinden ardından genel satışta taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan biletlerin büyük bölümü kısa sürede tükendi.

2 bin 250 TL ile 37 bin 500 TL arasında değişen bilet fiyatlarına rağmen tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

DERBİDE KOREOGRAFİ

Cumartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede 41 bin 903 taraftarın yer alacağı bildirildi. Siyah-beyazlı taraftarların derbiye özel pankart, bayrak ve koreografi hazırlıkları yaptığı öğrenildi.