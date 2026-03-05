Koreli futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı. Böylece 6 gole doğrudan katkı sağlayan Oh, hücum hattında kısa sürede önemli bir rol üstlendi.



"15 GOL ATACAĞIM"

KNT Football'a konuşan Güney Koreli oyuncu, transfer sürecine dair dikkat çeken bir anısını paylaştı. Oh, "Beşiktaş'a 15 milyon euro karşılığında geldim. Bu yüzden '15 gol atarım' dedim. Gol atarsam bana bir saat alacaklarını söylediler. Bu da bana ekstra motivasyon sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Golcü futbolcu, daha fazla skor katkısı için çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.