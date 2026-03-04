CANLI YAYIN
Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası’ndaki Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, karşılaşma sonrasında transfer gündemine ilişkin yöneltilen soruya yanıt verirken, Altay Bayındır ile ilgili ifadeler kullandı.

  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın transferi hakkında şu an konuşmanın zamanı olmadığını söyledi.
  • Sergen Yalçın, transfer konularının transfer dönemi geldiğinde konuşulacağını ve şu an kupa ile lig maçlarına odaklandıklarını belirtti.
  • Altay Bayındır bu sezon Manchester United'da 6 maçta forma giydi.
  • Milli kaleci Manchester United'da Senne Lammens'in yedekliğini yapıyor.

Manchester United forması giyen ve transfer gündeminde yer alan milli kaleci Altay Bayındır için konuşan Sergen Yalçın, bu konuların gündeminin şu an olmadığını vurguladı.

"TRANSFER DÖNEMİ GELİNCE KONUŞURUZ"

Sergen Yalçın'a, "Yönetimden Altay Bayındır'ın transferini istediniz mi?" sorusu yöneltildi. Deneyimli teknik adam, bu soruya şu sözlerle karşılık verdi: "Bu sorulara cevap vermenin zamanı değil. Kupa, lig oynuyoruz. Transfer dönemi gelince konuşuruz bu konuları."

ALTAY BAYINDIR'IN SEZON PERFORMANSI

Manchester United'da Senne Lammens'in yedeği olan Altay Bayındır, bu sezon İngiliz ekibinde 6 maçta kaleyi korudu.

