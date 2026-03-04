Sergen Yalçın, transfer konularının transfer dönemi geldiğinde konuşulacağını ve şu an kupa ile lig maçlarına odaklandıklarını belirtti.

Manchester United forması giyen ve transfer gündeminde yer alan milli kaleci Altay Bayındır için konuşan Sergen Yalçın, bu konuların gündeminin şu an olmadığını vurguladı.

"TRANSFER DÖNEMİ GELİNCE KONUŞURUZ"

Sergen Yalçın'a, "Yönetimden Altay Bayındır'ın transferini istediniz mi?" sorusu yöneltildi. Deneyimli teknik adam, bu soruya şu sözlerle karşılık verdi: "Bu sorulara cevap vermenin zamanı değil. Kupa, lig oynuyoruz. Transfer dönemi gelince konuşuruz bu konuları."