Beşiktaş'ta Amir Murillo fırtınası: 3. maçında 2. golünü attı

Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş’ta yıldız oyuncu Amir Murillo müthiş golle sahneye çıktı. Siyah-beyazlı ekipte Panamalı futbolcu, attığı şık golle takımını öne geçiren isim oldu. Panamalı futbolcu, 3. maçında 2. kez ağları sarsma başarısı gösterdi.

  • Beşiktaş'ın Panamalı futbolcusu Amir Murillo, Rizespor maçının 27. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
  • Murillo, sağ kanattan ceza sahasına girerek yakın direğe yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi.
  • Panamalı futbolcu, son 3 maçta 2. golünü kaydetti.
  • Murillo daha önce Göztepe maçında da gol atmıştı.

Mücadelenin 27. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Amir Murillo, ceza sahasına girerken yakın direğe yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle birlikte Beşiktaş, Rizespor karşısında 1-0 öne geçti.

Panamalı yıldızın yaptığı vuruş, maçın en dikkat çeken anlarından biri oldu. Murillo, hem bindirmesi hem de bitirici vuruşuyla siyah-beyazlı takıma skor avantajını getirdi.

Beşiktaş'ta Amir Murillo fırtınası: 3. maçında 2. golünü attı-2

3 MAÇTA 2. GOLÜNÜ ATTI

Göztepe maçında da ağları sarsan Amir Murillo, böylece son 3 maçındaki 2. golünü kaydetmiş oldu. Panamalı futbolcu, son dönemde hücum katkısıyla da dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

Beşiktaş'ta savunmadaki görevine ek olarak skor üretmeye de başlayan Murillo, Rizespor karşısında attığı golle bir kez daha öne çıktı.

