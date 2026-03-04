Murillo daha önce Göztepe maçında da gol atmıştı.

Panamalı yıldızın yaptığı vuruş, maçın en dikkat çeken anlarından biri oldu. Murillo, hem bindirmesi hem de bitirici vuruşuyla siyah-beyazlı takıma skor avantajını getirdi.

Mücadelenin 27. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Amir Murillo, ceza sahasına girerken yakın direğe yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle birlikte Beşiktaş, Rizespor karşısında 1-0 öne geçti.

3 MAÇTA 2. GOLÜNÜ ATTI

Göztepe maçında da ağları sarsan Amir Murillo, böylece son 3 maçındaki 2. golünü kaydetmiş oldu. Panamalı futbolcu, son dönemde hücum katkısıyla da dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

Beşiktaş'ta savunmadaki görevine ek olarak skor üretmeye de başlayan Murillo, Rizespor karşısında attığı golle bir kez daha öne çıktı.