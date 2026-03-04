RİZESPOR'UN KUPA KARNESİ

Çaykur Rizespor ise grup aşamasında inişli çıkışlı bir tablo ortaya koydu. Yeşil-mavili ekip, Gaziantep FK'yı 5-2 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyet aldı. Ancak Karadeniz temsilcisi, Erzurumspor FK karşısında 2-0 mağlup oldu.

Rizespor, Beyoğlu Yeniçarşıspor ile oynadığı mücadelede ise 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla 4 puana ulaşan yeşil-mavililer, Beşiktaş deplasmanında gruptaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak.