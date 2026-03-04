Beşiktaş, ZTK'daki grup aşamasının son maçında Rizespor'u konuk ediyor.
A Haber'den yayınlanan Beşiktaş - Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ:Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Ndidi, Salih, Orkun, Rashica, Olaitan, Oh
RİZESPOR:
BEŞİKTAŞ GRUPTA AVANTAJLI DURUMDA
Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda bu sezon oynadığı maçlarda dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Beşiktaş, grupta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yenmeyi başardı. Kartal, Kocaelispor ile oynadığı mücadelede ise sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçlarla birlikte 7 puana ulaşan siyah-beyazlılar, son hafta öncesinde liderlik koltuğunda yer aldı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hedef, bu avantajlı konumu koruyarak grubu güçlü şekilde tamamlamak olacak.
RİZESPOR'UN KUPA KARNESİ
Çaykur Rizespor ise grup aşamasında inişli çıkışlı bir tablo ortaya koydu. Yeşil-mavili ekip, Gaziantep FK'yı 5-2 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyet aldı. Ancak Karadeniz temsilcisi, Erzurumspor FK karşısında 2-0 mağlup oldu.
Rizespor, Beyoğlu Yeniçarşıspor ile oynadığı mücadelede ise 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla 4 puana ulaşan yeşil-mavililer, Beşiktaş deplasmanında gruptaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak.
KUPADA 9. RANDEVU
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası tarihinde bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 5 kez galip gelirken, yeşil-mavililer 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 14 gol atarken, Çaykur Rizespor rakibine 8 golle karşılık verdi. Kupadaki geçmiş rekabette siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor.
BU SEZON LİGDE BEŞİKTAŞ KAZANDI
İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla rakibine karşı moral üstünlüğünü de eline geçirmiş oldu.