Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kupanın favorilerinden Beşiktaş, evinde Rizespor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılar, zorlu randevuda kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak amacında. A Haber'den yayınlanan Beşiktaş - Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniiz.

  • Beşiktaş, Türkiye Kupası grup aşamasının son maçında Tüpraş Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
  • Beşiktaş grupta 7 puanla lider durumda ve Fenerbahçe'yi 2-1, Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yenerken Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
  • Çaykur Rizespor grupta 4 puanla yer alıyor ve Gaziantep FK'yı 5-2 yenerken Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu, Beyoğlu Yeniçarşıspor ile 1-1 berabere kaldı.
  • İki takım Türkiye Kupası'nda 8 kez karşılaştı ve Beşiktaş 5, Rizespor 2 galibiyet aldı, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
  • Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, ZTK'daki grup aşamasının son maçında Rizespor'u konuk ediyor.

A Haber'den yayınlanan Beşiktaş - Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Orkun, Ndidi, Cerny, Rashica, Olaitan, Hyeon Gyu Oh.

Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Emir, Furkan, Papanikolaou, Buljubasic, Emrecan, Augusto, Zeqiri, Pierrot.

BEŞİKTAŞ GRUPTA AVANTAJLI DURUMDA

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda bu sezon oynadığı maçlarda dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Beşiktaş, grupta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yenmeyi başardı. Kartal, Kocaelispor ile oynadığı mücadelede ise sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçlarla birlikte 7 puana ulaşan siyah-beyazlılar, son hafta öncesinde liderlik koltuğunda yer aldı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hedef, bu avantajlı konumu koruyarak grubu güçlü şekilde tamamlamak olacak.

RİZESPOR'UN KUPA KARNESİ

Çaykur Rizespor ise grup aşamasında inişli çıkışlı bir tablo ortaya koydu. Yeşil-mavili ekip, Gaziantep FK'yı 5-2 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyet aldı. Ancak Karadeniz temsilcisi, Erzurumspor FK karşısında 2-0 mağlup oldu.

Rizespor, Beyoğlu Yeniçarşıspor ile oynadığı mücadelede ise 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla 4 puana ulaşan yeşil-mavililer, Beşiktaş deplasmanında gruptaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak.

KUPADA 9. RANDEVU

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası tarihinde bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 5 kez galip gelirken, yeşil-mavililer 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 14 gol atarken, Çaykur Rizespor rakibine 8 golle karşılık verdi. Kupadaki geçmiş rekabette siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor.

BU SEZON LİGDE BEŞİKTAŞ KAZANDI

İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla rakibine karşı moral üstünlüğünü de eline geçirmiş oldu.

