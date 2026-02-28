Emmanuel Agbadou Beşiktaş'ta hesabı açtı! Vaclav Cerny yine dümende

Cerny, ligde 4 gol ve 8 asistle Beşiktaş'ın hücum hattında öne çıkan isimlerden biri oldu.

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da hücumda etkili fırsatlar üretmekte zorlandı. İlk yarıda oyunun daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçmesi, skor tabelasının değişmemesine neden oldu. Ancak ikinci yarıyla birlikte Beşiktaş, duran top organizasyonunda sonuca gitmeyi başardı.

Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, bu golle birlikte Beşiktaş forması altındaki ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Maçın 52. dakikasında Beşiktaş sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Vaclav Cerny'nin kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Emmanuel Agbadou, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçirdi.

CERNY SKOR KATKISINI SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş'ta golün hazırlayıcısı olan Vaclav Cerny, bu maçta da skor katkısı üretmeye devam etti. Çek futbolcu, Agbadou'nun golünde yaptığı asistle ligdeki asist sayısını 8'e çıkardı.

Cerny, asistlerinin yanına 4 gol de ekleyerek takımının hücum hattında etkili isimlerden biri olmayı sürdürdü. Bu performansıyla dikkat çeken deneyimli oyuncu, istatistiklerini geliştirmeye devam etti.