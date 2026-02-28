Emmanuel Agbadou Beşiktaş'ta hesabı açtı! Vaclav Cerny yine dümende
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Kocaeli’de oynanan mücadelede ilk yarı pozisyon üretimi açısından düşük tempoda geçerken, maçın kilidi ikinci yarının hemen başında açıldı. Siyah-beyazlı ekibin savunmadaki yeni ismi Emmanuel Agbadou, attığı golle takımını öne geçiren isim oldu ve yeni takımında ilk kez fileleri havalandırdı. Asisti yapan Vaclav Cerny de şovuna devam etti.
- Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin köşe vuruşunda Emmanuel Agbadou'nun kafa golüyle maçta 1-0 öne geçti.
- Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Agbadou, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.
- Çek futbolcu Vaclav Cerny, Agbadou'nun golüne asist yaparak ligdeki asist sayısını 8'e yükseltti.
- Cerny, ligde 4 gol ve 8 asistle Beşiktaş'ın hücum hattında öne çıkan isimlerden biri oldu.
- Maçın ilk yarısı orta saha mücadelesiyle geçti ve golsüz tamamlandı.
Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da hücumda etkili fırsatlar üretmekte zorlandı. İlk yarıda oyunun daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçmesi, skor tabelasının değişmemesine neden oldu. Ancak ikinci yarıyla birlikte Beşiktaş, duran top organizasyonunda sonuca gitmeyi başardı.
AGBADOU BEŞİKTAŞ FORMASIYLA İLK GOLÜNÜ ATTI
Maçın 52. dakikasında Beşiktaş sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Vaclav Cerny'nin kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Emmanuel Agbadou, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçirdi.
Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, bu golle birlikte Beşiktaş forması altındaki ilk gol sevincini yaşamış oldu.
CERNY SKOR KATKISINI SÜRDÜRDÜ
Beşiktaş'ta golün hazırlayıcısı olan Vaclav Cerny, bu maçta da skor katkısı üretmeye devam etti. Çek futbolcu, Agbadou'nun golünde yaptığı asistle ligdeki asist sayısını 8'e çıkardı.
Cerny, asistlerinin yanına 4 gol de ekleyerek takımının hücum hattında etkili isimlerden biri olmayı sürdürdü. Bu performansıyla dikkat çeken deneyimli oyuncu, istatistiklerini geliştirmeye devam etti.
LİGDE DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Vaclav Cerny, yaptığı son asistle birlikte ligde en fazla asist yapan yabancı futbolcular arasında üst sıralardaki yerini korudu. Beşiktaş'ın hücum organizasyonlarında önemli rol üstlenen Çek oyuncu, bu katkısıyla yine öne çıkan isimlerden biri oldu.