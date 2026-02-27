Beşiktaş'tan yabancı sınırı başvurusu! 10+5 olsun

Beşiktaş, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili dikkat çeken bir adım attı. Siyah-beyazlı kulüp, gelecek sezon 10+4 olarak planlanan yabancı oyuncu uygulamasının +5 şeklinde revize edilmesi için resmi başvuruda bulundu.

KULÜPLERDEN DESTEK

Süper Lig'den birçok kulübün de söz konusu öneriye destek verdiği öğrenildi. Devre arasında U23 kontenjanına yönelik hamleler yapan Beşiktaş yönetimi, genç yabancı oyuncu sayısının artırılmasının Türk futboluna katkı sağlayacağı görüşünü savunuyor.

Bu sezon 12+2 olarak uygulanan yabancı kuralı, 2026-2027 sezonunda 10+4 şeklinde devam edecek.