Beşiktaş Emmanuel Agbadou'nun partnerini buldu: Transfer hedefi İspanya
Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve yeni transferleriyle heyecanı artıran Belşiktaş, yaz dönemine hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Emmanuel Agbadou'nun yanına sol ayaklı bir stoper almak amacında. Listedeki ilk isim ise Aymeric Laporte.
Hızlı Özet Göster
- Beşiktaş yeni sezon için savunma hattını güçlendirmek amacıyla Athletic Bilbao'nun 31 yaşındaki stoper Aymeric Laporte'u gündemine aldı.
- Siyah-beyazlı kulüp, ara transferde kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou'nun yanına deneyimli ve oyunu geriden kurabilen bir savunmacı eklemek istiyor.
- Aymeric Laporte, Eylül 2025'te Al-Nassr'dan ayrılarak Athletic Bilbao'ya döndü ve 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı.
- Sol ayaklı stoper Laporte, geriden pasla oyun kurma becerisi ve hava toplarındaki etkinliğiyle biliniyor.
- İspanyol savunmacı, kariyerinin en parlak dönemini Manchester City'de geçirdi ve 2023'te Al-Nassr'a transfer oldu.
Beşiktaş, ara transfer dönemindeki takviyelerin ardından yeni sezon planlamasına da başladı. Siyah-beyazlılarda öncelikli başlıklardan biri savunma hattını daha güçlü ve daha tecrübeli bir yapıya kavuşturmak olarak öne çıkıyor. Beşiktaş'ın başında ikinci dönemini yaşayan Sergen Yalçın yönetiminde savunma rotasyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor.
AGBADOU'NUN YANINA YENİ BİR LİDER ARANIYOR
Siyah-beyazlı yönetim, ara transferde kadroya katılan Emmanuel Agbadou'nun performansından memnun. Bu nedenle Beşiktaş'ın, Fildişi Sahilli stoperin yanına deneyimli ve oyunu geriden kurabilen bir savunmacı eklemek istediği belirtildi.
GÜNDEMDEKİ İSİM: AYMERIC LAPORTE
Beşiktaş'ın gündemine gelen ismin Athletic Bilbao forması giyen Aymeric Laporte olduğu aktarıldı. 31 yaşındaki sol ayaklı stoperin, siyah-beyazlıların savunma listesinde yeniden öne çıktığı öne sürüldü.
2025'TE ATHLETIC BILBAO'YA DÖNDÜ
Aymeric Laporte, Eylül 2025'te Al-Nassr'dan ayrılarak Athletic Bilbao'ya geri döndü. Athletic Club'ın resmî açıklamasına göre İspanyol savunmacı, kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı.
TECRÜBE VE OYUN KURULUMU ÖNE ÇIKIYOR
Laporte, sol ayaklı yapısı, geriden pasla oyun kurabilmesi ve hava toplarındaki etkinliğiyle tanınan bir stoper profili çiziyor. Athletic Bilbao ve Transfermarkt oyuncu kayıtlarında da Laporte'un ana pozisyonu stoper olarak yer alıyor. Beşiktaş'ın, savunmada yalnızca sertlik değil, ilk pas kalitesini de artıracak bir profil aradığı biliniyor.
MANCHESTER CITY DÖNEMİ KARİYERİNİN ZİRVESİ OLDU
Laporte, Avrupa futbolundaki en parlak dönemini Manchester City'de geçirdi. İspanyol savunmacı, City'de çok sayıda büyük kupa kazandı ve 2023'te Al-Nassr'a transfer oldu.