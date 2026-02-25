Altay Bayındır Beşiktaş'a doğru
Beşiktaş, ara transferde sonuç alamadığı Altay Bayındır transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Manchester United ve milli kaleciyle anlaşma sağladı. Resmi imza yaz döneminde atılacak.
Ara transfer döneminde Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, o süreçte görüşmelerden sonuç çıkaramamıştı. Siyah-beyazlı yönetim, transfer dönemi sona ermesine rağmen temaslarını sürdürdü ve anlaşmayı sağladı.
YAZIN RESMİYET KAZANACAK
Beşiktaş'ın hem oyuncu tarafıyla hem de İngiliz kulübüyle tüm şartlarda uzlaştığı öğrenildi. 27 yaşındaki kaleci, yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte resmi sözleşmeye imza atacak.
Altay Bayındır'ın yıllık yaklaşık 2 milyon euro kazanması bekleniyor. Siyah-beyazlıların bonservis bedeli olarak Manchester United'a yaklaşık 5 milyon euro ödeyeceği ifade ediliyor.
BU SEZON 6 MAÇTA FORMA GİYDİ
Milli kaleci, bu sezon İngiliz ekibinde 6 karşılaşmada görev aldı. Altay Bayındır, söz konusu maçlarda 11 gol yerken, kalesini gole kapatamadı.
Beşiktaş'ta transferin yaz döneminde resmiyet kazanmasıyla birlikte kaleci rotasyonunun yeniden şekillenmesi bekleniyor.