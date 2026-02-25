Altay Bayındır Beşiktaş'a doğru

Ara transfer döneminde Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, o süreçte görüşmelerden sonuç çıkaramamıştı. Siyah-beyazlı yönetim, transfer dönemi sona ermesine rağmen temaslarını sürdürdü ve anlaşmayı sağladı.

YAZIN RESMİYET KAZANACAK

Beşiktaş'ın hem oyuncu tarafıyla hem de İngiliz kulübüyle tüm şartlarda uzlaştığı öğrenildi. 27 yaşındaki kaleci, yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte resmi sözleşmeye imza atacak.