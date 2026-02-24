Beşiktaş’ta transferler fark yarattı

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yapılan hamleler takıma doğrudan katkı verdi. Siyah-beyazlı ekip, hem maliyeti dengeledi hem de sahada sonuç aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Kolombiyalı kaleci Devis Vásquez dışında tüm transferleri izleyerek onayladığı belirtildi.

OH PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Oh Hyeon-gyu, kısa sürede etkili bir performans sergiledi. Güney Koreli forvet, 3 maç üst üste gol atarken 1 asist yaptı.

Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferinin ardından İngiliz oyuncunun 6 milyon Euro'luk maaşına karşılık 1.5 milyon Euro'ya kadroya katılan Oh'un maliyet avantajı da dikkat çekti.