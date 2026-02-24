Beşiktaş’ta transferler fark yarattı
Ara transfer döneminde kadroya katılan isimler, Beşiktaş’ın hem yaş ortalamasını düşürdü hem de sahadaki performansa katkı sağladı. Yeni transferlerin 5’i kısa sürede skora etki etti.
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yapılan hamleler takıma doğrudan katkı verdi. Siyah-beyazlı ekip, hem maliyeti dengeledi hem de sahada sonuç aldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Kolombiyalı kaleci Devis Vásquez dışında tüm transferleri izleyerek onayladığı belirtildi.
OH PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI
Oh Hyeon-gyu, kısa sürede etkili bir performans sergiledi. Güney Koreli forvet, 3 maç üst üste gol atarken 1 asist yaptı.
Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferinin ardından İngiliz oyuncunun 6 milyon Euro'luk maaşına karşılık 1.5 milyon Euro'ya kadroya katılan Oh'un maliyet avantajı da dikkat çekti.
SAVUNMADA YENİ İSİMLER
Savunma hattına katılan Emmanuel Agbadou, Göztepe maçındaki performansıyla öne çıktı.
Amir Murillo ise Valentin Rosier sonrası sağ bekte hücuma katkı sağlayan isim oldu. Murillo, Göztepe karşısında gol kaydetti.