Spor yazarları Beşiktaş-Göztepe maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Göztepe'ni konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 4-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yazılar...
TURGAY DEMİR - ORKUN'U PARÇALAYIN!
Beşiktaş, Göztepe'yi ezdi, geçti… Göztepe dişli takım, sahanın her yerinde bir savaşçısı var. Sert oynuyorlar. Ligin en az gol yiyen takımı ve gol yedikleri zaman da bozulmuyorlar. Kornerden yedikleri gol yoktu düne kadar. Dün oldu. Bir deplasmanda en fazla üç gol yemişlerdi dün dört oldu.
Beşiktaş dişli rakibi karşısında çok oynadı, iyi top yaptı.. Dar alanda Göz Göz'ü oyalarken aniden uzun toplarla savunma arkasına sarkmayı bildi Siyah-Beyazlılar.
Beşiktaş yıllar sonra savunmanın sağında kaliteli bir çift krampon bulabildi. Murillo'da Roiser esintisi var, bindirdikçe bindiriyor, son çizgiye iniyor, pozisyon bulunca da Yaradana sığınıp kaleyi yokluyor. Attığı gole şapka çıkarılır vesselam.
Cerny yine çok klastı, Olaitan sol kanadın çökertti bir de gol attı eski takımına.
OH ayrı hikaye… Tribüne Koreliler dolmaya başladı bile… Takımın havasını değiştirdi bu çocuk...
Üçüncü maçta üçüncü golünü attı, hem de ne gol… Yine doğru ve güzel paslaşmalar sonrası sağdan ceza sahasına giren OH adeta güdümlü füze gönderdi Göztepe kalesine.
Gelelim Kartal'ın asi ruhuna… Orkun yine müthişti.. İki asist yaptı..
Harika uzun toplar attı. Üstelik topla her buluşmasında resmen dayak yemesine rağmen yaptı bunları… Evet resmen dayak yedi Orkun… Yetmedi, haklı olarak isyan edince bir de sarı görüp cezalı duruma düştü!. Öyleyse bırakalım parçalasınlar Orkun'u ve herkes rahatlasın… Sen misin iyi oynayan diye dövdürelim her maç!..
Sevgili Ozan Ergün kardeşim FIFA yıldızları koruyun derken, Orkun gibi oyunculardan bahsediyor, gökteki yıldızlardan değil. Bilgin olsun..
SİNAN VARDAR - HARİKA FUTBOL, HARİKA SONUÇ
Göztepe karşısında Beşiktaş izledik ki, uzun zamandır Dolmabahçe'de böylesini görmemiştik. Siyah-beyazlılar maça ön alan baskısıyla başladı.
Rakibini daha ilk dakikalardan itibaren hataya zorlayan, tempoyu yükselten, kazanma iştahını her saniye hissettiren bir takım vardı.
Cerny kanatta adeta şov yaptı.
Emirhan ve Rıdvan'ın enerjisi tribünleri ayağa kaldırdı. Aylardır "Ne zaman gerçek Ndidi'yi izleyeceğiz?" diyorduk... İşte o Ndidi sahne aldı ve perdeyi açtı. Asllani topa belki az dokundu ama yaptığı asist kalite göstergesiydi. Büyük oyuncu bazen bir dokunuşla fark yaratır. Murillo'nun iğne deliğinden geçirerek attığı gol öncesi yapılan pas organizasyonu ise sezonun en güzel gollerini izlyettirdi. Yeni transferler; Olaitan ve Asllani'nin uyumu alkışı hak etti.
İkinci yarıda skor avantajıyla birlikte oyun aklı devreye girdi. Panik yok, telaş yok; kontrol Beşiktaş'taydı.
Ara transferde kadroya katılan Olaitan'ın golü coşkuyu zirveye taşıdı. Orkun maestro gibiydi; ancak üç farkı yakalamışken gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi ise gereksizdi. Ve; Hyeon-Gyu Oh...
Güney Koreli golcü attığı golle kalitesini bir kez daha gösterdi.
Beşiktaş uzun yıllar sonra gerçek bir bitirici kazanmış olabilir.
Tribünlerin dolması, Ersin'e verilen destek, Sergen Yalçın'a duyulan güven... İşte Beşiktaş kültürü budur.
Takımına sahip çıkan bir camia varsa başarı da gelir. Ligin en az gol yiyen takımına dört gol atıyorsanız bu sıradan bir galibiyet değildir.
Başakşehir maçının ardından gelen bu bu görkemli galibiyet, kötü günlerin geride kalabileceğinin işareti olsun. Maçın hakemi Ozan Ergün'ü hafta içindeki yazımda tanıtmıştım. Dün gayet başarılıydı.
Türk Futbolu iyi bir hakem kazanıyor.
Dolmabahçe'de dün sadece üç puan alınmadı. İnanç geri geldi. Öz güven geri geldi. Ve en önemlisi, umut geri geldi. Eğer bu oyun devam ederse... Zirve neden hayal olsun?
MUSTAFA ÇULCU - BEŞİKTAŞ'I ÖZLEMİŞİZ
Uzun bir bekleyişten sonra Orkun'un liderliğinde bu maçta her şeyi doğru yapan muhteşem Beşiktaş'ı özlemişiz. Üç puanın yanında izleyenleri futbola ve gole doyurdular.
Ozan Ergün'ün ilk çeyrekte çıkardığı sarı kartlar doğruydu. Ancak Miroshi'nin 45'te Olaitan'a ve 50'de Orkun'a ayağa basmalarına ilkini verse ikincisini yapar mı bilemem ama hakem bu basmaları kartsız geçemez işte onu iyi bilirim. Gecenin yıldızı Orkun'u yaptıkları faullerle yıldıran, resmen tekmelerle döven Göztepeli oyunculara karşı proaktif davranıp önlem alamadı. Sonra Orkun sinirlenince çat sarı! Oldu mu şimdi?
Beşiktaş'ın 3. golü öncesinde faul yok, gol temiz. Hakem aradan zor kaçtı, az daha güzel bir gole engel olacaktı. Farklı skora rağmen bir hakem tepki alıyorsa kendini sorgulamalı! Oyun okuma, fauller, kartlarda sıkıntıları var. Kumaş iyi de daha hızlı gelişim göstermeli.
Hakemler şunu bilmeliler; insanların oynadığı bir oyunu yönetiyorsunuz, suçlu aramıyorsunuz.