Ndidi golle morallendi
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, Göztepe’yi 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda maçın ilk golü Wilfried Ndidi’den geldi. Babasının cenazesi nedeniyle ülkesi Nijerya’da bulunduğu için Başakşehir maçında forma giyemeyen Ndidi, Göztepe karşısında ilk 11’de sahaya çıktı.
GOL 9. DAKİKADA GELDİ
Karşılaşmanın kilidini 9. dakikada Wilfred Ndidi açtı. Soldan kullanılan kornerde Orkun Kökçü'nün asistinde iyi yükselen Ndidi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
LİGDE İKİNCİ GOL
Tecrübeli orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı formayla ligdeki ikinci golünü kaydetti.