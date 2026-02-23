Beşiktaş'a derbi öncesi bir kötü haber daha
Beşiktaş, Göztepe maçında sakatlanan Emirhan Topçu’nun sağ uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Genç oyuncunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Emirhan ve El Bilal Toure, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler.
Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.
MR SONUCU AÇIKLANDI
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
4-6 HAFTA YOK
Emirhan Topçu'nun 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Emirhan ve El Bilal Toure, 7 Mart günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler.