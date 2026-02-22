Sergen Yalçın'dan farklı zafer sözleri! "İşler yavaş yavaş düzeliyor"
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Göztepe’yi 4-0 mağlup ederek taraftarına adeta futbol resitali izlettirdi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, farklı galibiyetin ardından maç sonu açıklamalarda bulundu.
Hızlı Özet Göster
- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe'yi 4-0 yendikleri maçın ardından takım anlamında işlerin düzelmeye başladığını belirtti.
- Yalçın, istek, arzu ve plana sadık kalınmasının Beşiktaş formasına yakışan türde olduğunu ve bugünkü oyunun tatmin edici olduğunu söyledi.
- Bilal'in sakatlığı nedeniyle hafta içinde iki ön libero sistemiyle ve Olaitan'ı farklı pozisyonda kullanarak çalıştıklarını açıkladı.
- Transferlerde Serkan Reçber'in bilgi ve birikiminin çok önemli olduğunu, son kararı kendisinin verdiğini ifade etti.
- Tüm ekibin şahsi değil Beşiktaş'ın başarısı için çalıştığını vurguladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının 4-0 kazandığı Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, takım anlamında işlerin düzelmeye başladığını söyledi.
İşte deneyimli teknik adamın sözleri;
"Hem oyunu, hem skoru kazandık. Yavaş yavaş işler düzeliyor. İstek, arzu, mücadele, plana sadık kalınması Beşiktaş formasına yakışan türdendi. Bugünkü oyun tatmin ediciydi.
Yayından önce de söyledim. Bilal bizim için çok önemli bir oyuncu. Yokluğu bizi çok etkileyecekti. Bunun için hafta içinde farklı bir formatta çalıştık. İki ön libero, Olaitan'ı farklı bir pozisyonda kullandık. Göztepe de sert bir takım. Ligin en az gol yiyen takımı. Hem oyunu hem skoru kazanmak bizim için mutluluk verici.
Transferlerde Serkan Reçber'in çok önemli payı var. Diyorlar ya, 'Serkan Reçber ne iş yapıyor?' diye. İşte bu işi yapıyor. Elbette son kararı ben veriyorum ama onun bilgisi, birikimi bizim için çok önemli. Biz hepimiz şahsımız için değil, Beşiktaş için buradayız. Beşiktaş'ın başarısı için buradayız."