Beşiktaş'a Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'dan kötü haber!

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile karşılaştı ve rakibini 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Kara Kartal'ın kaptanı ve 10 numarası Orkun Kökçü gördüğü sarı kart sonrasında ceza sınırını aştı. Bu nedenle Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek.