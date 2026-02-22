Beşiktaş'a Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'dan kötü haber!
Süper Lig’de Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş’ta Orkun Kökçü için kötü haber geldi. Siyah-beyazlı ekipte Orkun Kökçü, 66. dakikada sarı kart gördü. Milli futbolcu, bu kartla cezalı duruma düştü. Ayrıca Emirhan Topçu da sakatlandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile karşılaştı ve rakibini 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Kara Kartal'ın kaptanı ve 10 numarası Orkun Kökçü gördüğü sarı kart sonrasında ceza sınırını aştı. Bu nedenle Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek.
Diğer yandan sakatlanan Emirhan Topçu da oyuna devam edemedi. Emirhan'ın yerine 72. dakikada Felix Uduokhai oyuna dahil oldu.