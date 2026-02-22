Beşiktaş - Göztepe | CANLI

BEŞİKTAŞ İLE GÖZTEPE 60. RANDEVUDA Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. İki ekip lig tarihinde 60. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 59 maçta Beşiktaş 30, Göztepe 12 galibiyet alırken, 17 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlıların gol sayısında da 95-59 üstünlüğü bulunuyor.

İSTANBUL'DA 30. KEZ Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da ligde 30. randevuya çıkacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 29 Süper Lig maçında Beşiktaş 18, Göztepe 4 kez kazanırken, 7 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 56 gol atarken, İzmir ekibi 28 golle karşılık verdi.

EN FARKLI VE EN GOLLÜ MAÇLAR İki takım arasındaki en farklı galibiyete Beşiktaş imza attı. Siyah-beyazlılar, 2001-2002 sezonunda İzmir'de oynanan karşılaşmayı 6-0 kazandı. Göztepe ise Beşiktaş'a karşı en farklı galibiyetlerini 1968-1969 ve 2025-2026 sezonlarında sahasında 3-0'lık skorlarla aldı. Öte yandan iki takım arasındaki en gollü karşılaşma, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı mücadele olarak kayıtlara geçti.

PUAN TABLOSU: AVRUPA YOLUNDA KRİTİK 90 DAKİKA Beşiktaş, ligde çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 40 puanla 5. sırada yer aldı. Göztepe ise 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi ile 41 puanla 4. basamakta bulunuyor. Avrupa kupalarına katılım hedefini doğrudan etkileyecek mücadelede Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, taraftarı önünde mutlak galibiyet arıyor. Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönerek sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor. Göztepe, Süper Lig'de en az gol yiyen takım (12) unvanıyla dikkat çekiyor.