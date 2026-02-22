Beşiktaş - Göztepe | CANLI
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında iki güçlü takım karşı karşıya geliyor. Beşiktaş evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Son dönemde kendisine ters gelen ve sezonun ilk yarısında rakibine 3-0 yenilen siyah beyazlılar, bu kez kazanarak 3 puanın sahibi olmak ve taraftarını sevindirmek amacında. Beşiktaş - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırlıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş:Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Hyeon Gyu Oh.
Göztepe:Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.
BEŞİKTAŞ İLE GÖZTEPE 60. RANDEVUDA
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. İki ekip lig tarihinde 60. kez karşı karşıya geliyor.
Geride kalan 59 maçta Beşiktaş 30, Göztepe 12 galibiyet alırken, 17 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlıların gol sayısında da 95-59 üstünlüğü bulunuyor.
İSTANBUL'DA 30. KEZ
Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da ligde 30. randevuya çıkacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 29 Süper Lig maçında Beşiktaş 18, Göztepe 4 kez kazanırken, 7 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 56 gol atarken, İzmir ekibi 28 golle karşılık verdi.
EN FARKLI VE EN GOLLÜ MAÇLAR
İki takım arasındaki en farklı galibiyete Beşiktaş imza attı. Siyah-beyazlılar, 2001-2002 sezonunda İzmir'de oynanan karşılaşmayı 6-0 kazandı.
Göztepe ise Beşiktaş'a karşı en farklı galibiyetlerini 1968-1969 ve 2025-2026 sezonlarında sahasında 3-0'lık skorlarla aldı.
Öte yandan iki takım arasındaki en gollü karşılaşma, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı mücadele olarak kayıtlara geçti.
PUAN TABLOSU: AVRUPA YOLUNDA KRİTİK 90 DAKİKA
Beşiktaş, ligde çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 40 puanla 5. sırada yer aldı. Göztepe ise 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi ile 41 puanla 4. basamakta bulunuyor.
Avrupa kupalarına katılım hedefini doğrudan etkileyecek mücadelede Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, taraftarı önünde mutlak galibiyet arıyor. Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönerek sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor.
Göztepe, Süper Lig'de en az gol yiyen takım (12) unvanıyla dikkat çekiyor.
İLK MAÇI GÖZTEPE KAZANDI
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Göztepe 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte tedavisi süren İsmail Köybaşı ile sakatlığı devam eden Efkan Bekiroğlu'nun maçta oynaması beklenmiyor.
BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK: EL BILAL TOURE
Beşiktaş'ta zorlu mücadele öncesi tek eksik bulunuyor. Geçen hafta RAMS Başakşehir maçında sakatlanan El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi. Malili oyuncu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.
OLAITAN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Beşiktaş'ın devre arasında Göztepe'den transfer ettiği Junior Olaitan, eski takımına karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki Beninli oyuncu, sezonun ilk yarısında Göztepe formasıyla 18 maçta 2 gol kaydetmişti.
ÜÇ İSİM CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların kart görmesi halinde 24. haftada deplasmanda oynanacak Kocaelispor maçında forma giymeleri mümkün olmayacak.
SERGEN YALÇIN'IN KOZLARI: ORKUN VE OH
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın en önemli hücum silahları Orkun Kökçü ve yeni transfer Hyeon-gyu Oh olacak.
Orkun Kökçü, Süper Lig'de son haftalarda ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir karşılaşmalarında üst üste gol atarak formunu yukarı çekti. Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh ise siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk iki maçta da ağları sarsarak dikkatleri üzerine çekti.
SAVUNMADA SORUN SÜRÜYOR
Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 22 maçın yalnızca 5'inde kalesini gole kapatabildi. Siyah-beyazlı ekip, 17 maçta toplam 29 gol yedi.
İSTANBUL'DA 3 MAÇTIR GÖZTEPE'Yİ YENEMİYOR
Beşiktaş, 2022'den bu yana İstanbul'da Göztepe ile oynadığı son 3 maçta galibiyet elde edemedi. Bu süreçte ligde 1, kupada 2 kez karşılaşan iki ekipten Beşiktaş; ligde 4-2, kupada ise 3-1 mağlup oldu. Kupadaki diğer mücadele 0-0 biterken, turu penaltılarla Beşiktaş geçti.
Beşiktaş, Göztepe'yi İstanbul'da ligde son kez 23 Aralık 2021'de 2-1 mağlup etti.
YENİLMEZLİK SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş, lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte ligde 11, kupada 3 karşılaşma oynayan siyah-beyazlılar yaklaşık 4 aydır mağlubiyet yaşamıyor.