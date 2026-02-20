Sergen Yalçın’dan Cerny ile özel görüşme
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sağ kanattaki performans düşüşü nedeniyle Vaclav Cerny ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çek oyuncunun yerine Göztepe maçında Cengiz Ünder’in ilk 11’de başlaması gündemde.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transferlerle güçlenen kadroda tercihlerini netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
CERNY İLE GÖRÜŞTÜ
Deneyimli teknik adam, sağ kanatta yaşanan performans düşüşü sonrası Václav Černý ile özel bir görüşme yaptı. Yalçın'ın oyuncusuna performansından memnun olmadığını ilettiği öğrenildi.
CENGİZ ÜNDER İLK 11'E YAKIN
Formayı kaybetme ihtimali bulunan Cerny'nin yerine en güçlü adayın Cengiz Ünder olduğu belirtildi.
Cengiz Ünder, bu sezon 18 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.