Sergen Yalçın’dan Cerny ile özel görüşme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transferlerle güçlenen kadroda tercihlerini netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

CERNY İLE GÖRÜŞTÜ

Deneyimli teknik adam, sağ kanatta yaşanan performans düşüşü sonrası Václav Černý ile özel bir görüşme yaptı. Yalçın'ın oyuncusuna performansından memnun olmadığını ilettiği öğrenildi.