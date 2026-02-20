Beşiktaş'a Güney Koreli stoper

Siyah-beyazlıların gündemine, Oh'un Güney Kore Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Han-beom Lee girdi.

Takvim'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, Oh transferinden aldığı geri dönüş sonrası transfer çalışmalarında rotayı Güney Kore'ye çevirdi.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Oh Hyeon-gyu, siyah-beyazlı formayla etkili bir başlangıç yaptı. Güney Koreli golcü, 11 gün içinde çıktığı iki maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



SÖZLEŞMESİ VE DURUMU

23 yaşındaki savunmacı, Danimarka ekibi FC Midtjylland forması giyiyor. Lee'nin kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

Güney Koreli stoperin güncel piyasa değerinin 1.8 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtiliyor. Beşiktaş'ın sezon sonunda oyuncu için resmi adım atması bekleniyor.