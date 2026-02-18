Ndidi İstanbul’a döndü
Babasının cenazesi nedeniyle Nijerya’da bulunan Wilfred Ndidi, işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul’a döndü. Tecrübeli futbolcunun bugünkü antrenmanda takımla çalışması bekleniyor.
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi gelişmesi yaşandı. Babasının cenazesi nedeniyle bir süredir Nijerya'da bulunan Wilfred Ndidi, İstanbul'a döndü.
ANTRENMANDA YER ALMASI BEKLENİYOR
Tecrübeli orta saha oyuncusunun bugün (18 Şubat Çarşamba) yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor.
GÖZTEPE MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR
Siyah-beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına bugün başlayacak.
Teknik heyetin, Ndidi'nin dönüşüyle birlikte orta saha rotasyonunda yeniden planlama yapacağı öğrenildi.