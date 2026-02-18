Beşiktaş'ta El Bilal Toure endişesi

PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın Atalanta'dan kiralık forveti El Bilal Toure, Başakşehir maçında sakatlandı. Yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk arka adale tendonunda yırtık tespit edilen 24 yaşındaki oyuncu yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek. Malili futbolcunun son 4 sezonda 84 maç kaçırması endişe yaratıyor.

Beşiktaş'ta El Bilal Touré sakatlık yaşadı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir FK ile oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında oyundan çıkan futbolcunun sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

MR SONUCU AÇIKLANDI

Açıklamada, yapılan MR görüntülemesi sonucunda oyuncunun sol uyluk arka adale (biceps femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiği bildirildi.

24 yaşındaki forvetin yaklaşık 1 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Bu süreçte Beşiktaş; Göztepe, Kocaelispor, Çaykur Rizespor (kupa), Galatasaray ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

SAKATLIK GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

El Bilal Toure, son dört sezonda sakatlıklar nedeniyle toplam 84 maç kaçırdı.

2021-2022: 11 maç
2022-2023: 13 maç
2023-2024: 32 maç
2024-2025: 28 maç

Toplam:

Atalanta'dan kiralanan oyuncu, bu sezon da çeşitli problemler nedeniyle 3 maçta forma giyememişti.

