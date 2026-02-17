Güney Kore'de gündem Oh!

İLK MAÇTA RÖVEŞATA Alanyaspor karşılaşmasında röveşata golü atan 24 yaşındaki futbolcu, aynı maçta bir de penaltı kazandırdı. Başakşehir karşısında da 1 gol ve 1 asist üreten Oh, ilk iki maçında 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Ara transfer döneminde Genk'ten 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve 3,5 yıllık sözleşme imzalayan Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçlarda skor katkısı sağladı.



GÜNEY KORE'DE MANŞETLERDE

Oh'un performansı Güney Kore basınında geniş yer buldu. The Joongang, oyuncunun kısa sürede takımın kilit golcülerinden biri haline geldiğini yazdı. EPN, yeni transferin hücum hattında güvenilir bir seçenek olduğunu vurguladı.

BNT News, ilk iki maçtaki katkısına dikkat çekerek 9 numaralı formayı hak ettiğini belirtirken, Star News Korea oyuncunun Türkiye'de hızlı bir yükseliş gösterdiğini aktardı. Chosun, teknik direktör ve taraftarlar üzerinde olumlu bir izlenim bıraktığını ifade etti. Daum ise Oh'un kısa sürede uyum sağladığını ve takımın galibiyetine katkıda bulunduğunu yazdı.