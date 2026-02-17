Beşiktaş'ta kaptan dümene geçti!
Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Süper Lig’de son haftalardaki performansıyla öne çıktı. Milli futbolcu, birçok istatistik kategorisinde ligin üst sıralarında yer aldı.
Beşiktaş'ta 10 numaralı formayı giyen Orkun Kökçü, Süper Lig'de oynanan son beş maçta gol katkısı sağladı. Milli futbolcu, sezon genelindeki istatistikleriyle de dikkat çekti.
BÜYÜK ŞANS YARATMADA LİDER
Orta saha oyuncuları arasında 10 kez büyük şans yaratan Orkun Kökçü, bu alanda zirvede yer aldı.
PAS İSTATİSTİKLERİNDE ÖNDE
Rakip sahada 569 pas yapan Orkun, bu kategoride lider konumda bulunuyor. Üçüncü bölgede yaptığı 366 isabetli pasla da ligin en üst sırasında yer aldı. 19 lig maçında toplam 957 pas yapan milli futbolcu, genel pas istatistiğinde ikinci sırada yer aldı.
ASİST VE ŞUT VERİLERİ
İki asist pası veren Orkun Kökçü, bu kategoride de üst sıralarda yer aldı. Takım arkadaşlarına 60 şut pası veren oyuncu, bu alanda ikinci sırada bulunuyor.
Sezon boyunca 51 şut çeken Orkun, orta saha oyuncuları arasında ikinci sırada yer alırken, 23 şutu rakipler tarafından engellendi.