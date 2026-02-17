Beşiktaş'ta kaptan dümene geçti!

Beşiktaş'ta 10 numaralı formayı giyen Orkun Kökçü, Süper Lig'de oynanan son beş maçta gol katkısı sağladı. Milli futbolcu, sezon genelindeki istatistikleriyle de dikkat çekti.

BÜYÜK ŞANS YARATMADA LİDER

Orta saha oyuncuları arasında 10 kez büyük şans yaratan Orkun Kökçü, bu alanda zirvede yer aldı.

PAS İSTATİSTİKLERİNDE ÖNDE

Rakip sahada 569 pas yapan Orkun, bu kategoride lider konumda bulunuyor. Üçüncü bölgede yaptığı 366 isabetli pasla da ligin en üst sırasında yer aldı. 19 lig maçında toplam 957 pas yapan milli futbolcu, genel pas istatistiğinde ikinci sırada yer aldı.