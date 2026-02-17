Beşiktaş Nuno Tavares için ısrarcı! Transferde yeni operasyon başladı
Beşiktaş, ara transfer döneminde yoğun mesai harcadığı ancak sonuç alamadığı Nuno Tavares dosyasını yeniden açtı. Siyah-beyazlı yönetim, kadroya katmak için uzun süre uğraşılan Portekizli sol bek için yaz döneminde bir kez daha hamle yapmaya hazırlanıyor.
- Beşiktaş, devre arasında Lazio'dan Nuno Tavares transferini bitirmek için yoğun görüşmeler yürüttü ancak teknik direktör Maurizio Sarri'nin sol bekte kadroyu koruma kararı nedeniyle transfer gerçekleşmedi.
- Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın performansının beklentilerin altında kalması nedeniyle yaz transfer döneminde sol bek mevkiine takviye yapmayı planlıyor.
- Nuno Tavares, sakatlık yaşamamasına rağmen teknik tercih nedeniyle üst üste 8 maç forma şansı bulamamıştı.
- 26 yaşındaki Portekizli sol bek, son haftalarda Juventus ve Atalanta maçlarında ilk 11'de sahaya çıktı.
- Beşiktaş, sezon sonunda transfer penceresinin açılmasıyla Nuno Tavares için yeniden temas kurmayı hedefliyor.
Beşiktaş, devre arasında transferi bitirmek adına Serie A hattında yoğun bir trafik yürütmüş, süreç boyunca görüşme trafiğini hızlandırmıştı. Ancak Lazio cephesinde teknik heyetin planı değişince operasyon sonuçlanmadı. İtalyan ekibinde teknik direktör Maurizio Sarri, oyuncunun yerinin doldurulmasının zor olduğu kanaatiyle sol bekte kadroyu koruma tercihine yönelince transfer tamamlanamadı.
SOL BEKTE YENİDEN HAREKETLİLİK
Siyah-beyazlılar, sol bek rotasyonunda yeni sezon planlamasını netleştirirken mevcut tabloda alternatif arayışını yeniden ön plana aldı. Bu süreçte Rıdvan Yılmaz'ın performansının beklentilerin altında kalması, yaz aylarında aynı bölgeye yapılacak hamleleri hızlandıran başlıklardan biri oldu. Beşiktaş cephesinde, sezon sonunda transfer masasına yeniden oturulması planı bu nedenle daha da görünür hale geldi.
SARRI'DEN İLK 11 SİNYALİ
Öte yandan Nuno Tavares'in kulübündeki son kullanım şekli de dikkat çekti. Sarri'nin, 26 yaşındaki oyuncuya tekrar düzenli forma vermeye başlaması ve onu kritik maçlarda başlangıç kadrosunda değerlendirmesi, oyuncunun durumunu sezon sonu için daha da merak edilir hale getirdi. Bu doğrultuda Portekizli sol bek; Juventus ve Atalanta karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıktı.
8 MAÇLIK SERİ VE SONRASI
Nuno Tavares'in, sakatlığı bulunmamasına rağmen teknik tercih nedeniyle üst üste 8 maç forma şansı bulamadığı bir dönem de geride kaldı. Son haftalarda yeniden ilk 11'e dönmesi, hem oyuncunun rolünü hem de yaz dönemindeki olası planlamaları doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıktı. Beşiktaş, sezon sonunda transfer penceresi açıldığında bu tabloyu da masaya koyarak yeniden temas kurmayı hedefliyor.