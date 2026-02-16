El Bilal Toure'den kötü haber!

MR SONUCU AÇIKLANDI Kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde Toure'nin sol uyluk arka adale (biceps femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiği bildirildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.



EN AZ 1 AY YOK

El Bilal Toure'nin en az bir ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi. Bu süreçte Göztepe, Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyeceği ifade edildi.

MAÇTA OYUNDAN ÇIKMIŞTI

Başakşehir karşılaşmasında Ömer Ali Şahiner ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Toure, yerini 34. dakikada Milot Rashica'ya bırakmıştı.