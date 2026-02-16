El Bilal Toure'den kötü haber!
Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan El Bilal Toure’nin sağlık durumu açıklandı. Siyah-beyazlı kulüp, Malili futbolcunun sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta El Bilal Toure sakatlık yaşadı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 34. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
MR SONUCU AÇIKLANDI
Kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde Toure'nin sol uyluk arka adale (biceps femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiği bildirildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.
EN AZ 1 AY YOK
El Bilal Toure'nin en az bir ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi. Bu süreçte Göztepe, Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyeceği ifade edildi.
MAÇTA OYUNDAN ÇIKMIŞTI
Başakşehir karşılaşmasında Ömer Ali Şahiner ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Toure, yerini 34. dakikada Milot Rashica'ya bırakmıştı.