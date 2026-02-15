Thorsten Fink Samsun'a geldi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktörlük görevinde değişikliğe gitti. Kırmızı-beyazlılar, yollarını ayırdığı Thomas Reis’in ardından takımın başına yine Alman bir çalıştırıcı olan Thorsten Fink’i getirdi. Kulüp, 58 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Deneyimli çalıştırıcı şehre ayak bastı.
Son olarak Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden KRC Genk'i çalıştıran Fink, resmi görüşmelerin ardından Samsun'a geldi. Yapılan bilgilendirmede, deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
ANTRENMANA ÇIKACAK
Thorsten Fink'in kısa süre içinde takımla ilk antrenmanına çıkması ve hazırlıklara başlaması bekleniyor.
KARİYERİNDEN ÖNE ÇIKAN DURAKLAR
Futbolculuk kariyerinin ardından 2006 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Fink, Avrupa ve Asya'da farklı takımlarda görev aldı. Alman çalıştırıcının kariyerinde FC Basel, Hamburger SV, Austria Wien ve Al-Nasr SC gibi kulüpler yer aldı.