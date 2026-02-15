Thorsten Fink Samsun'a geldi

Son olarak Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden KRC Genk'i çalıştıran Fink, resmi görüşmelerin ardından Samsun'a geldi. Yapılan bilgilendirmede, deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ANTRENMANA ÇIKACAK

Thorsten Fink'in kısa süre içinde takımla ilk antrenmanına çıkması ve hazırlıklara başlaması bekleniyor.

KARİYERİNDEN ÖNE ÇIKAN DURAKLAR

Futbolculuk kariyerinin ardından 2006 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Fink, Avrupa ve Asya'da farklı takımlarda görev aldı. Alman çalıştırıcının kariyerinde FC Basel, Hamburger SV, Austria Wien ve Al-Nasr SC gibi kulüpler yer aldı.