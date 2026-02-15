Oh Hyeon-gyu'dan yıllar sonra tarihi gol!
Beşiktaş’ın yeni transferi Oh Hyeon-gyu, siyah-beyazlı formayla çıktığı ikinci maçında dikkat çeken bir istatistiğe ulaştı. Güney Koreli forvet, Beşiktaş’ta ilk iki maçında da gol atan ikinci futbolcu oldu.
Bu alanda listede yer alan diğer isim, 2005-2006 sezonunda Beşiktaş formasıyla ilk iki maçında gol atan Brezilyalı forvet Aílton olarak kayıtlara geçti.
Oh Hyeon-gyu, böylece sambacı eski golcüden sonra aynı başarıyı yakalayan ikinci oyuncu oldu.