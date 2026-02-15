Beşiktaş'ın Matheus Martinelli ısrarı devam ediyor
Yaz transfer dönemi için çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş yönetimi, orta saha takviyesini ilk sıraya yazdı. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda gündemine aldığı isim, Brezilya temsilcisi Fluminense’de forma giyen 24 yaşındaki Matheus Martinelli oldu. Beşiktaş’ın scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen futbolcu, yakından takip ediliyor.
Martinelli'nin mevcut sözleşmesinin 2027'de sona ermesi nedeniyle Fluminense cephesi, kontrat süresini 2030'a kadar uzatacak bir plan üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Kulübün bu adımı, yaz dönemine girilirken Avrupa ilgisinin artmasını da göz önünde bulundurarak bonservis dengesini daha güçlü bir zemine taşımayı hedefliyor.
AVRUPA RADARINDA REKABET
Martinelli için Olympiacos ve West Ham United başta olmak üzere Avrupa'dan farklı kulüplerin devrede olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın da oyuncuyu yakından izleyen kulüpler arasında yer aldığı süreçte, henüz resmi teklif aşamasına geçilmediği belirtildi.
BONSVİS BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO BANDI
Masada 12 milyon euro seviyelerine kadar çıkan rakamların konuşulduğu bir zeminde, Fluminense'nin bu bandı yeterli görmediği; 20 milyon euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirmeye daha açık bir yaklaşım benimsediği ifade ediliyor. Kulübün 2030 hedefli yeni sözleşme adımı da tam olarak bu pazarlık eşiğini yukarı çekme planının bir parçası olarak okunuyor.
BEŞİKTAŞ'IN MASASINDA FORMÜL ARAYIŞI
Beşiktaş cephesinde Martinelli'nin yaşı ve yeniden satış potansiyeli, transfer politikasına uyumlu bir profil olarak ön plana çıkıyor. Ancak 20 milyon euro bandındaki bir bonservis için olası görüşmelerde taksitli ödeme planı ya da oyuncu + para formülünün gündeme gelebileceği ihtimali konuşuluyor.
JOSEF DE SOUZA DETAYI
Sürecin dikkat çeken başlıklarından biri de Josef de Souza detayı oldu. Beşiktaş'ın eski oyuncularından Josef de Souza, Martinelli'yi siyah-beyazlı kulübe önerdiğini ve oyuncunun "kulübün yüzüne sahip" bir profil olduğunu vurgulayan bir paylaşım yaptı.