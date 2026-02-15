Beşiktaş'ın Matheus Martinelli ısrarı devam ediyor

Olympiacos ve West Ham United başta olmak üzere Avrupa kulüpleri ile Beşiktaş, Martinelli'yi yakından takip ediyor ancak henüz resmi teklif yapılmadı.

Martinelli'nin mevcut sözleşmesinin 2027'de sona ermesi nedeniyle Fluminense cephesi, kontrat süresini 2030'a kadar uzatacak bir plan üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Kulübün bu adımı, yaz dönemine girilirken Avrupa ilgisinin artmasını da göz önünde bulundurarak bonservis dengesini daha güçlü bir zemine taşımayı hedefliyor.

BONSVİS BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO BANDI

Masada 12 milyon euro seviyelerine kadar çıkan rakamların konuşulduğu bir zeminde, Fluminense'nin bu bandı yeterli görmediği; 20 milyon euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirmeye daha açık bir yaklaşım benimsediği ifade ediliyor. Kulübün 2030 hedefli yeni sözleşme adımı da tam olarak bu pazarlık eşiğini yukarı çekme planının bir parçası olarak okunuyor.