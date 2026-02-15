Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Orkun Kökçü takımının orta sahadaki en önemli ismi (AA) İKİ TAKIM DA 11 KEZ KAZANDI Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir ismiyle yoluna devam eden turuncu-lacivertliler ile Beşiktaş, bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. İki takımın rekabetinde galibiyet sayılarında eşitlik dikkat çekti. Bu süreçte taraflar 11'er kez kazandı, 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da denge bozulmadı; Beşiktaş'ın 47 golüne Başakşehir yine 47 golle karşılık verdi.

Emmanuel Agbadou, ilk maçına Alanyaspor karşısına çıkmıştı (AA) LİGDE DE EŞİTLİK VAR İki ekip, Süper Lig'de 35 kez karşılaştı. Lig maçlarında da tablo benzer şekilde dengeli seyretti. Tarafların 10'ar galibiyet aldığı rekabette 15 müsabakada eşitlik bozulmadı. Bu karşılaşmalarda iki takım da rakip ağları 42'şer kez havalandırdı.

Junior Olaitan gol atmak istiyor (AA) BAŞAKŞEHİR DEPLASMANI BEŞİKTAŞ'A ZOR GELİYOR Beşiktaş, ligde Başakşehir deplasmanında istediği sonuçları almakta zorlandı. Siyah-beyazlılar, turuncu-lacivertli ekibe ligde 17 kez konuk olurken yalnızca 3 galibiyet elde edebildi. Bu periyotta Başakşehir 7 kez kazanırken, 7 mücadele beraberlikle tamamlandı. Başakşehir'in ev sahipliğindeki lig maçlarında gol dağılımında ise turuncu-lacivertlilerin 24, Beşiktaş'ın 20 golü bulunuyor.