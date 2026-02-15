PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'a El Bilal Toure şoku! Sakatlık sonrası devam edemedi

Süper Lig’in 22. haftasında RAMS Başakşehir FK ile karşılaşan Beşiktaş’ta El Bilal Touré şoku yaşandı. Malili forvet geçirdiği sakatlığın ardından mücadeleden çıkmak zorunda kaldı.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'a El Bilal Toure şoku! Sakatlık sonrası devam edemedi

El Bilal Touré, 30. dakikada Václav Černý'nin pasında savunma arkasına koşu yaptığı sırada sol arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı.

TEDAVİ SONRASI DEVAM EDEMEDİ

Saha içinde yapılan müdahalenin ardından oyuna dönmeyi deneyen Touré, yaşadığı sorun nedeniyle 34. dakikada yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler