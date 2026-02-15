Beşiktaş'a El Bilal Toure şoku! Sakatlık sonrası devam edemedi
Süper Lig’in 22. haftasında RAMS Başakşehir FK ile karşılaşan Beşiktaş’ta El Bilal Touré şoku yaşandı. Malili forvet geçirdiği sakatlığın ardından mücadeleden çıkmak zorunda kaldı.
El Bilal Touré, 30. dakikada Václav Černý'nin pasında savunma arkasına koşu yaptığı sırada sol arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı.
TEDAVİ SONRASI DEVAM EDEMEDİ
Saha içinde yapılan müdahalenin ardından oyuna dönmeyi deneyen Touré, yaşadığı sorun nedeniyle 34. dakikada yerini Milot Rashica'ya bıraktı.