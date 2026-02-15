Başakşehir - Beşiktaş | SÜPER LİG MAÇI CANLI
Trendyol Süper Lig'in 22. haftası İstanbul'da sona eriyor. Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar zorlu randevuda kazanarak Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek amacında. Başakşehir - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Başakşehir ile Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke.
Beşiktaş:Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Olaitan, Orkun, Cerny, Toure, Oh.
İKİ TAKIM DA 11 KEZ KAZANDI
Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir ismiyle yoluna devam eden turuncu-lacivertliler ile Beşiktaş, bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. İki takımın rekabetinde galibiyet sayılarında eşitlik dikkat çekti. Bu süreçte taraflar 11'er kez kazandı, 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da denge bozulmadı; Beşiktaş'ın 47 golüne Başakşehir yine 47 golle karşılık verdi.
LİGDE DE EŞİTLİK VAR
İki ekip, Süper Lig'de 35 kez karşılaştı. Lig maçlarında da tablo benzer şekilde dengeli seyretti. Tarafların 10'ar galibiyet aldığı rekabette 15 müsabakada eşitlik bozulmadı. Bu karşılaşmalarda iki takım da rakip ağları 42'şer kez havalandırdı.
BAŞAKŞEHİR DEPLASMANI BEŞİKTAŞ'A ZOR GELİYOR
Beşiktaş, ligde Başakşehir deplasmanında istediği sonuçları almakta zorlandı. Siyah-beyazlılar, turuncu-lacivertli ekibe ligde 17 kez konuk olurken yalnızca 3 galibiyet elde edebildi. Bu periyotta Başakşehir 7 kez kazanırken, 7 mücadele beraberlikle tamamlandı. Başakşehir'in ev sahipliğindeki lig maçlarında gol dağılımında ise turuncu-lacivertlilerin 24, Beşiktaş'ın 20 golü bulunuyor.
TÜRKİYE KUPASI'NDA 3 RANDEVU
İki takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez karşı karşıya geldi. 2009-2010 sezonundaki grup maçını Başakşehir 1-0 kazandı. 2010-2011 sezonunda finalde karşılaşan taraflar, normal süre ve uzatmalarda 2-2'lik eşitliği bozamadı; Beşiktaş, penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak kupaya uzandı. 2020-2021 sezonunda tek maç eleme usulüyle oynanan kupada bu kez yarı finalde karşılaşan iki takımın mücadelesi yine 2-2 bitti; Beşiktaş, uzatmada 102. dakikada bulduğu golle 3-2 kazanarak finale yükseldi.