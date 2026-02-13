Sergen Yalçın ve Nuri Şahin'in Süper Lig düellosu! O sözler olay olmuştu

22. hafta randevusu, iki teknik adam arasında 2024 yılında gündem olan polemiği yeniden öne çıkardı. Yalçın'ın yorumculuk döneminde Borussia Dortmund üzerinden yaptığı değerlendirme ve Şahin'in bu sözlere "reyting" vurgusuyla verdiği yanıt, ikilinin bu kez saha içinde rakip olacağı karşılaşmayı farklı bir noktaya taşıdı.

Sergen Yalçın'ın, Dortmund'un Nuri Şahin'i göreve getirmesine ilişkin ifadeleri uzun süre tartışılmıştı. Yalçın'ın, Şahin'in daha önce Antalyaspor'daki çalışma dönemine atıf yaparak "bu kadar kolay mı" minvalindeki çıkışı, tartışmayı alevlendiren başlıkların başında yer aldı.

Nuri Şahin Sergen Yalçın'ı yenmek istiyor (AA)

ŞAHİN'DEN 'REYTİNG' VURGULU YANIT

Nuri Şahin ise söz konusu açıklamalara yanıtında, tartışmanın "konuşulsun" motivasyonuyla yürüdüğüne dair bir çerçeve çizmiş ve Dortmund gibi bir kulübün tercih kriterlerinin kulüp içinde ilgili departmanlar üzerinden öğrenilebileceğini ifade etmişti. Şahin'in bu yaklaşımı, polemiğin tonunu belirleyen detaylardan biri olarak kayda geçmişti.

KRİTİK 90 DAKİKA ÖNCESİ ÖZEL HAZIRLIK

2024'teki söz düellosunun ardından iki isim bu kez teknik adam olarak karşı karşıya gelecek. Başakşehir cephesinde Nuri Şahin'in, Beşiktaş maçına takımını özel bir planla hazırladığı ve karşılaşmaya yüksek motivasyonla odaklandığı belirtildi.