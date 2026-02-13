Sergen Yalçın ve Nuri Şahin'in Süper Lig düellosu! O sözler olay olmuştu
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, 15 Şubat Pazar akşamı sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Mücadele, geçmişte yaşanan söz düellosu nedeniyle Nuri Şahin ile Sergen Yalçın açısından ayrı bir anlam taşıyor. İkili daha önce yaşadıkları "Dortmund'a hoca olmak kolay mı?" düellosunun ardından karşı karşıya gelecek.
22. hafta randevusu, iki teknik adam arasında 2024 yılında gündem olan polemiği yeniden öne çıkardı. Yalçın'ın yorumculuk döneminde Borussia Dortmund üzerinden yaptığı değerlendirme ve Şahin'in bu sözlere "reyting" vurgusuyla verdiği yanıt, ikilinin bu kez saha içinde rakip olacağı karşılaşmayı farklı bir noktaya taşıdı.
YALÇIN'IN DORTMUND YORUMU GÜNDEM OLMUŞTU
Sergen Yalçın'ın, Dortmund'un Nuri Şahin'i göreve getirmesine ilişkin ifadeleri uzun süre tartışılmıştı. Yalçın'ın, Şahin'in daha önce Antalyaspor'daki çalışma dönemine atıf yaparak "bu kadar kolay mı" minvalindeki çıkışı, tartışmayı alevlendiren başlıkların başında yer aldı.
ŞAHİN'DEN 'REYTİNG' VURGULU YANIT
Nuri Şahin ise söz konusu açıklamalara yanıtında, tartışmanın "konuşulsun" motivasyonuyla yürüdüğüne dair bir çerçeve çizmiş ve Dortmund gibi bir kulübün tercih kriterlerinin kulüp içinde ilgili departmanlar üzerinden öğrenilebileceğini ifade etmişti. Şahin'in bu yaklaşımı, polemiğin tonunu belirleyen detaylardan biri olarak kayda geçmişti.
KRİTİK 90 DAKİKA ÖNCESİ ÖZEL HAZIRLIK
2024'teki söz düellosunun ardından iki isim bu kez teknik adam olarak karşı karşıya gelecek. Başakşehir cephesinde Nuri Şahin'in, Beşiktaş maçına takımını özel bir planla hazırladığı ve karşılaşmaya yüksek motivasyonla odaklandığı belirtildi.
HEDEF ZAFER
Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Sergen Yalçın ise, takımıın 2-0 geirden gelerek sahadan 2-2 berabere kaldığı Konyaspor maçının ardından bu kez 3 puanla sahadan ayrılıp hanesine galibiyet yazdırmak amacında.
Başarılı çalıştırıcı ayrıca rakibini de kendisine yaklaştırmadan gelecek hafta oynayacağı Göztepe maçı öncesinde moral bulmayı hedefliyor.