Beşiktaş’ta Chermiti iddiası: Yaz transferi için hazırlık

Süper Lig'de sezonun ilk bölümünü beklentilerin altında tamamlayan Beşiktaş, kadro planlamasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda gelecek sezon için transfer hazırlıklarına başladığı aktarıldı. GENÇ FORVET GÜNDEMDE İddialara göre Beşiktaş, Rangers'ta forma giyen 21 yaşındaki golcü Youssef Chermiti'yi transfer listesine aldı. Yönetimin genç oyuncu için yaz transfer döneminde resmi teklif yapmayı planladığı öne sürüldü.





FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Chermiti'nin adı ara transfer döneminde Fenerbahçe ile de gündeme gelmiş, ancak herhangi bir transfer gerçekleşmemişti.



UZUN VADELİ PLANLAMADA YER ALIYOR

Beşiktaş'ın genç forveti uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirdiği ve hücum hattında alternatif oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.