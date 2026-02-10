Beşiktaş'ta Devis Vasquez gerçeği ortaya çıktı! Esas hedef belli oldu

Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Beşiktaş, kadrosunda önemli bir yenileme sürecine giderken kaleci hattında da kritik hamleler yaptı. Siyah-beyazlılar, Mert Günok ile yolların ayrılmasının ve Ersin Destanoğlu'nun performansının tartışma konusu olmasının ardından kaleye takviye gerçekleştirdi.

Kara Kartal, AS Roma forması giyen Kolombiyalı kaleci Devis Vásquez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Transferle birlikte Beşiktaş'ın kaleci rotasyonunda yeni bir planlamaya geçtiği süreçte, dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı.