Beşiktaş'ta Devis Vasquez gerçeği ortaya çıktı! Esas hedef belli oldu
Siyah-beyazlılar kaleci rotasyonunu güçlendirmek için Roma'nın İtalyan kalecisi Pierluigi Gollini'ye resmi teklif sundu. Transfer gerçekleşmeyince Kolombiyalı Vásquez ile anlaşma imzalandı.
Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Beşiktaş, kadrosunda önemli bir yenileme sürecine giderken kaleci hattında da kritik hamleler yaptı. Siyah-beyazlılar, Mert Günok ile yolların ayrılmasının ve Ersin Destanoğlu'nun performansının tartışma konusu olmasının ardından kaleye takviye gerçekleştirdi.
Kara Kartal, AS Roma forması giyen Kolombiyalı kaleci Devis Vásquez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Transferle birlikte Beşiktaş'ın kaleci rotasyonunda yeni bir planlamaya geçtiği süreçte, dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı.
İLK HEDEF GOLLINI'YDİ: ROMA'DAN RET GELDİ
Kaleci transferi için farklı isimlerle temas kuran Beşiktaş'ın, Vásquez hamlesinden önce yine Roma kadrosunda bulunan Pierluigi Gollini için girişimde bulunduğu öğrenildi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre siyah-beyazlılar, transfer döneminin son günlerinde 30 yaşındaki kaleci için Roma'ya resmi teklif iletti. Ancak İtalyan kulübü bu teklifi kabul etmedi ve süreç olumlu sonuçlanmadı.
Beşiktaş'ın Gollini için yaptığı girişimin karşılık bulmaması sonrası, kaleci hattındaki arayışın farklı bir isme yöneldiği ve sonrasında Vásquez transferinin tamamlandığı aktarıldı.
GASPERINI'DEN GOLLİNİ SÖZLERİ: "ONU ARTIK GÖRMEK İSTEMİYORDUM"
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, UEFA Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile oynanan maçın ardından Gollini hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Gasperini, deneyimli kaleciyle daha önce Atalanta döneminde de birlikte çalıştığını hatırlatarak şu sözleri söyledi:
"Gollini iyi antrenman yaptı. Onunla sorunlarım vardı ve onu artık görmek istemiyordum; aslında onun da benimle sorunları vardı. Onu burada olgunlaşmış ve gelişmiş halde buldum. Bu süre boyunca gerçekten çok iyi çalıştı."