Beşiktaş'ta 2. Rafa Silva krizi! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda daha önce ayrılıkla sonuçlanan Rafa Silva sürecinin bir benzeri de Vaclav Cerny ile başladı. Çek yıldız takımdan ayrılmak istiyor.

Beşiktaş, sezon ortasında yaşanan Rafa Silva sürecinin ardından bu kez Vaclav Cerny kaynaklı yeni bir ayrılık gündemiyle karşı karşıya kaldı. Edinilen bilgilere göre yıldız futbolcu, ara transfer döneminde yönetime ayrılmak istediğini iletti ancak yönetim, sezonun kritik periyodunda kadrodan önemli bir ismin çıkışına onay vermedi. Cerny'nin sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılma isteğini sürdürdüğü öğrenildi.

Vaclav Cerny (AA)

Kulüp içinde tansiyonun düşmediği süreçte, yaşanan gelişmelerin benzerliği camiada dikkat çekerken, yönetimin oyuncuyu kadroda tutma planına rağmen yeni bir ayrılık dosyasının açılması gündemi yeniden hareketlendirdi.

Vaclav Cerny (AA)

DEVRE ARASINDA AYRILIK TALEBİ YÖNETİME İLETİLDİ

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ın hücum hattında etkili isimlerinden olan Vaclav Cerny'nin, devre arasında yönetime net bir şekilde ayrılma talebini bildirdiği kaydedildi. Oyuncunun takım içindeki memnuniyetsizliğini gizlemediği, bu nedenle ayrılık isteğinin ara transfer döneminde somut bir talebe dönüştüğü belirtildi.

Vaclav Cerny (AA)

YÖNETİMDEN İZİN YOK

Siyah-beyazlı yönetim, sezonun kritik bir döneminde kadro planlamasında dengelerin bozulmasını istemediği için ayrılık talebine izin vermedi. Buna karşın Cerny cephesinin geri adım atmadığı, oyuncunun sezon sonu ayrılık kararını sürdürdüğü ifade edildi.

Vaclav Cerny 6 milyon euroya transfer oldu (AA)

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

Cerny'nin talebi üzerine menajeri David Nehoda, görüşmeler için İstanbul'a çağrıldı. Yapılan temaslarda oyuncunun takımda mutsuz olduğu ve sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılma kararını kesinleştirdiği yönünde değerlendirmelerin paylaşıldığı aktarıldı.

Vaclav Cerny geçen sezon Rangers'ta kiralık oynadı (AA)

SEZON SONU İÇİN YENİ TAKIM ARAYIŞI BAŞLADI

Cerny'nin, sezon sonuna yönelik yeni takım arayışlarına şimdiden başladığı öğrenildi. Beşiktaş cephesinde ise üst üste gündeme gelen kriz başlıklarının, sezon planlamasının yeniden masaya yatırılmasına neden olabileceği kulislerde konuşuluyor.

Vaclav Cerny Beşiktaş'ın bu sezon gole en çok katkı veren isimlerinden biri oldu (AA)

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla bu sezon 19 maçta görev aldı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 6 asist üretti.

DetayBilgi
İsimVáclav Černý
Doğum tarihi / Yaş17 Eki 1997 (28)
Doğum yeriPříbram, Çek Cumhuriyeti
Boy1,82 m
UyrukÇek Cumhuriyeti
MevkiForvet – Sağ Kanat
AyakSol ayak
Güncel kulüpBeşiktaş JK
Sözleşme tarihi2 Eyl 2025
Sözleşme sonu30 Haz 2028
Sözleşme opsiyonları1 yıl uzatma
