Beşiktaş'ta 2. Rafa Silva krizi! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

Beşiktaş, sezon ortasında yaşanan Rafa Silva sürecinin ardından bu kez Vaclav Cerny kaynaklı yeni bir ayrılık gündemiyle karşı karşıya kaldı. Edinilen bilgilere göre yıldız futbolcu, ara transfer döneminde yönetime ayrılmak istediğini iletti ancak yönetim, sezonun kritik periyodunda kadrodan önemli bir ismin çıkışına onay vermedi. Cerny'nin sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılma isteğini sürdürdüğü öğrenildi.