Beşiktaş'ta 2. Rafa Silva krizi! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor
Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda daha önce ayrılıkla sonuçlanan Rafa Silva sürecinin bir benzeri de Vaclav Cerny ile başladı. Çek yıldız takımdan ayrılmak istiyor.
Beşiktaş, sezon ortasında yaşanan Rafa Silva sürecinin ardından bu kez Vaclav Cerny kaynaklı yeni bir ayrılık gündemiyle karşı karşıya kaldı. Edinilen bilgilere göre yıldız futbolcu, ara transfer döneminde yönetime ayrılmak istediğini iletti ancak yönetim, sezonun kritik periyodunda kadrodan önemli bir ismin çıkışına onay vermedi. Cerny'nin sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılma isteğini sürdürdüğü öğrenildi.
Kulüp içinde tansiyonun düşmediği süreçte, yaşanan gelişmelerin benzerliği camiada dikkat çekerken, yönetimin oyuncuyu kadroda tutma planına rağmen yeni bir ayrılık dosyasının açılması gündemi yeniden hareketlendirdi.
DEVRE ARASINDA AYRILIK TALEBİ YÖNETİME İLETİLDİ
Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ın hücum hattında etkili isimlerinden olan Vaclav Cerny'nin, devre arasında yönetime net bir şekilde ayrılma talebini bildirdiği kaydedildi. Oyuncunun takım içindeki memnuniyetsizliğini gizlemediği, bu nedenle ayrılık isteğinin ara transfer döneminde somut bir talebe dönüştüğü belirtildi.
YÖNETİMDEN İZİN YOK
Siyah-beyazlı yönetim, sezonun kritik bir döneminde kadro planlamasında dengelerin bozulmasını istemediği için ayrılık talebine izin vermedi. Buna karşın Cerny cephesinin geri adım atmadığı, oyuncunun sezon sonu ayrılık kararını sürdürdüğü ifade edildi.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ GÖRÜŞMELER YAPILDI
Cerny'nin talebi üzerine menajeri David Nehoda, görüşmeler için İstanbul'a çağrıldı. Yapılan temaslarda oyuncunun takımda mutsuz olduğu ve sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılma kararını kesinleştirdiği yönünde değerlendirmelerin paylaşıldığı aktarıldı.
SEZON SONU İÇİN YENİ TAKIM ARAYIŞI BAŞLADI
Cerny'nin, sezon sonuna yönelik yeni takım arayışlarına şimdiden başladığı öğrenildi. Beşiktaş cephesinde ise üst üste gündeme gelen kriz başlıklarının, sezon planlamasının yeniden masaya yatırılmasına neden olabileceği kulislerde konuşuluyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla bu sezon 19 maçta görev aldı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 6 asist üretti.
|Detay
|Bilgi
|İsim
|Václav Černý
|Doğum tarihi / Yaş
|17 Eki 1997 (28)
|Doğum yeri
|Příbram, Çek Cumhuriyeti
|Boy
|1,82 m
|Uyruk
|Çek Cumhuriyeti
|Mevki
|Forvet – Sağ Kanat
|Ayak
|Sol ayak
|Güncel kulüp
|Beşiktaş JK
|Sözleşme tarihi
|2 Eyl 2025
|Sözleşme sonu
|30 Haz 2028
|Sözleşme opsiyonları
|1 yıl uzatma