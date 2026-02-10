PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta 2. Rafa Silva krizi mi? Yıldız futbolcu hakkında flaş açıklama

Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda daha önce ayrılıkla sonuçlanan Rafa Silva sürecinin bir benzeri de Vaclav Cerny ile başladığı öne sürüldü. Kartal, sosyal medya hesaplarından iddiaları yalanladı.

Beşiktaş yöneitmi, hakkında ayrılık iddialarının ortaya atıldığı Vaclav Cerny hakkında açıklamada bulundu. Siyah beyazlılar, Çek futbolcu hakkında yaptığı paylaşımla ayrılık talebi isteğini yalanladı.

Vaclav Cerny (Beşiktaş)

Kulüpten yapılan açıklamada,

""Beşiktaş'ta Vaclav Cerny krizi" başlığıyla yayımlanan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır.

Cerny'nin devre arası transfer döneminde takımımızdan ayrılmak istediği ancak Yönetim Kurulumuzun izin vermediği, Cerny'nin menajeri aracılığıyla Yönetim Kurulumuza mutsuz olduğunu ve sezon sonunda takımımızdan ayrılmak istediğini belirttiği iddialarıyla yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür.

Vaclav Cerny (Beşiktaş)

Taraftarlarımızdan takımımızı yıpratmak maksadıyla masa başında hazırlanmış kurgu haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Vaclav Cerny Beşiktaş'ın bu sezon gole en çok katkı veren isimlerinden biri oldu (AA)

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla bu sezon 19 maçta görev aldı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 6 asist üretti.

DetayBilgi
İsimVáclav Černý
Doğum tarihi / Yaş17 Eki 1997 (28)
Doğum yeriPříbram, Çek Cumhuriyeti
Boy1,82 m
UyrukÇek Cumhuriyeti
MevkiForvet – Sağ Kanat
AyakSol ayak
Güncel kulüpBeşiktaş JK
Sözleşme tarihi2 Eyl 2025
Sözleşme sonu30 Haz 2028
Sözleşme opsiyonları1 yıl uzatma
Beşiktaş Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor! 1 numaralı transfer olacak

