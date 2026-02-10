Beşiktaş'ta 2. Rafa Silva krizi mi? Yıldız futbolcu hakkında flaş açıklama

Vaclav Cerny Beşiktaş'ın bu sezon gole en çok katkı veren isimlerinden biri oldu (AA)

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla bu sezon 19 maçta görev aldı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 6 asist üretti.

Detay Bilgi İsim Václav Černý Doğum tarihi / Yaş 17 Eki 1997 (28) Doğum yeri Příbram, Çek Cumhuriyeti Boy 1,82 m Uyruk Çek Cumhuriyeti Mevki Forvet – Sağ Kanat Ayak Sol ayak Güncel kulüp Beşiktaş JK Sözleşme tarihi 2 Eyl 2025 Sözleşme sonu 30 Haz 2028 Sözleşme opsiyonları 1 yıl uzatma