Beşiktaş'ta 2. Rafa Silva krizi mi? Yıldız futbolcu hakkında flaş açıklama
Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda daha önce ayrılıkla sonuçlanan Rafa Silva sürecinin bir benzeri de Vaclav Cerny ile başladığı öne sürüldü. Kartal, sosyal medya hesaplarından iddiaları yalanladı.
Beşiktaş yöneitmi, hakkında ayrılık iddialarının ortaya atıldığı Vaclav Cerny hakkında açıklamada bulundu. Siyah beyazlılar, Çek futbolcu hakkında yaptığı paylaşımla ayrılık talebi isteğini yalanladı.
Kulüpten yapılan açıklamada,
""Beşiktaş'ta Vaclav Cerny krizi" başlığıyla yayımlanan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır.
Cerny'nin devre arası transfer döneminde takımımızdan ayrılmak istediği ancak Yönetim Kurulumuzun izin vermediği, Cerny'nin menajeri aracılığıyla Yönetim Kurulumuza mutsuz olduğunu ve sezon sonunda takımımızdan ayrılmak istediğini belirttiği iddialarıyla yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür.
Taraftarlarımızdan takımımızı yıpratmak maksadıyla masa başında hazırlanmış kurgu haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla bu sezon 19 maçta görev aldı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 6 asist üretti.
|Detay
|Bilgi
|İsim
|Václav Černý
|Doğum tarihi / Yaş
|17 Eki 1997 (28)
|Doğum yeri
|Příbram, Çek Cumhuriyeti
|Boy
|1,82 m
|Uyruk
|Çek Cumhuriyeti
|Mevki
|Forvet – Sağ Kanat
|Ayak
|Sol ayak
|Güncel kulüp
|Beşiktaş JK
|Sözleşme tarihi
|2 Eyl 2025
|Sözleşme sonu
|30 Haz 2028
|Sözleşme opsiyonları
|1 yıl uzatma