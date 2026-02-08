Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

EN BÜYÜK KOZ ORKUN KÖKÇÜ Beşiktaş'ta Alanyaspor karşısındaki en önemli isimlerden biri kaptan Orkun Kökçü olacak. Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında, Türkiye Kupası'nda ise Kocaelispor karşısında gol atan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 25 maçta görev aldı. Orkun, attığı 3 golün yanı sıra son haftalardaki formuyla teknik heyetin en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

REKABETTE 20. RANDEVU Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 19 maçta Beşiktaş 10 galibiyet elde ederken, Alanyaspor 4 kez kazandı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 35, Alanyaspor ise 21 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇTA KAZANAMADI Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile oynadığı son 5 lig maçında galibiyet elde edemedi. Bu sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-0 kazandı. Beşiktaş, rakibi karşısındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.