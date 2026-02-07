Amir Murillo tarih yazmak istiyor!

Murillo, Beşiktaş'ta tarih yazmak istediğini ve takıma destek olmak için hırslı olduğunu ifade etti.

"Artık Panamalılar Türkiye'de Beşiktaş'ı destekleyecektir diye düşünüyorum. Buraya geldikten sonra tüm Panama halkının Beşiktaş'ı destekleyeceğine eminim. Panama halkının artık yeni bir gözdesi var diyebiliriz."

"Dürüst olmak gerekirse, gerçekten çok gururlu hissediyorum. İlk Panamalı olmak gurur verici. Takımım için iyi iş çıkarmak istiyorum. Takımıma destek olup burada tarih yazmak istiyorum. Eğer istediklerimi başarırsam, belki de burada daha fazla Panamalı oyuncu oynayabilir."

"Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Beni buraya transfer ettikleri için minnettarım. Dediğim gibi gerçekten mutlu hissediyorum."

Amir Murillo (AA)

"Beşiktaş'tan teklif aldığında ilk tepkin ne oldu? Bu transferde sana "evet" dedirten en büyük şey neydi?"

"Gerçekten çok ama çok mutluyum. Beşiktaş, gerçekten futbol dünyasının büyük kulüplerinden biri. Ayrıca benim için de yeni bir meydan okuma fırsatı. Bana planladıkları projeyi anlattılar ve ben de bunun bir parçası olmak istedim. Büyük Beşiktaş tarihinin bir parçası olmak istedim. Bu yüzden de son derece hırslı ve aç bir şekilde takımıma yardımcı olmak için buradayım."

"Sosyal medyada ve çevrenden gelen tepkiler nasıldı? Taraftarın ilgisi sende nasıl bir duygu yarattı?"

"Haberler çıkar çıkmaz beni adeta mesaj yağmuruna tuttular. Ve bu beni inanılmaz mutlu etti. Çünkü buraya gelmem için bana gerçek bir tutku ve sevgi hissettirdiler. Umarım sahada onların bana gösterdiği sevginin karşılığını verebilirim."

"Kendini sahada nasıl tanımlarsın? Beşiktaş taraftarı nasıl bir Murillo izleyecek? Seni en iyi anlatan özelliğin nedir?"

"Bence, çalışkan olmam olabilir. Ayrıca "aç" bir oyuncu olduğumu da söyleyebilirim. Zaten bunun için buradayım. Hem başarıya aç hem de bu tutkuya sahip olduğum için."

"Daha önce farklı liglerde, kültürlerde deneyim kazandın. Bu liglerin sana kattığı en büyük şey ne oldu?"

"Olgunluk" diyebilirim. Çünkü artık futbola daha farklı bir gözle bakıyorum. Bu özelliğim sayesinde takımıma destek olabileceğimi düşünüyorum. Bunun yanı sıra takım arkadaşlarımdan öğreneceklerimle harmanlayarak takıma elimden geldiğince destek olmak istiyorum.

"Buraya gelmeden önce futbol dünyasından biriyle konuştun mu? Türkiye, Beşiktaş taraftarı ve atmosfer için sana ne söylediler?"

"Milli takımdan bir arkadaşım var, şu anda Türkiye 2. Lig'de forma giyiyor. Onunla konuştum ve bana taraftarlar ile ilgili hep olumlu şeyler söyledi. Taraftarların çok tutkulu ve futbola aşık olduklarından bahsetti. Bu yüzden Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş ile bu yolculuğa çıkacak olmak son derece keyif veren bir durum. Türkiye'de çok farklı bir taraftar kültürü var."