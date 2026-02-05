Manchester United'dan Altay Bayındır için Beşiktaş'a ret
Ara transfer döneminin bitimine bir gün kala Beşiktaş’ta kaleci transferi için tempo arttı. Siyah-beyazlılar, sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isterken kaleci rotasyonu için yürütülen temaslar hız kazandı. Ancak teklif yapılan Altay Bayındır için kulübü Manchester United'dan ret yanıtı geldi.
Chelsea'den Filip Jörgensen ve Liverpool'un sözleşmeli oyuncusu Giorgi Mamardaşvili için yapılan girişimlerden sonuç alınamazken, Beşiktaş'ın son olarak Leeds United forması giyen Illan Meslier'e yöneldiği ifade edilmişti. Yönetimin, alternatif isimler üzerinden temaslarını sürdürdüğü ve kısa sürede net bir karar vermek istediği öğrenildi.
ALTAY BAYINDIR GÜNDEME GELDİ
Siyah-beyazlıların gündemine gelen bir diğer isim ise Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaşlı yetkililer, 25 yaşındaki file bekçisinin durumunu sordu ve olası bir kiralama formülü için nabız yokladı.
TEAMtalk'un aktardığı bilgilere göre Manchester United cephesi, Altay Bayındır'ın ayrılığına izin vermedi. İngiliz kulübünün, kaleci rotasyonunda risk almak istemediği ve bu nedenle transfer ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtildi.
MANCHESTER UNITED'IN KARARI NET
Haberde, Altay Bayındır'ın ayrılması halinde Manchester United'ın birinci kaleci alternatifi konusunda sıkıntı yaşayabileceğine dikkat çekildi. Senne Lammens'in henüz tam anlamıyla hazır görülmemesi ve 39 yaşındaki Tom Heaton'ın sezon sonunda futbolu bırakma ihtimali nedeniyle teknik direktör Michael Carrick'in bu aşamada kadrodan kaleci eksiltmek istemediği ifade edildi.
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş cephesinin farklı alternatifler üzerinde yoğunlaşması bekleniyor. Transfer penceresinin kapanmasına saatler kala siyah-beyazlı yönetim, kaleci transferi için son hamlelerini yapmayı planlıyor.
ALTAY'IN SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maçta görev alan Altay Bayındır, toplam 540 dakika sahada kaldı ve kalesinde 11 gol gördü. Milli kalecinin İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.
Beşiktaş'ta kaleci transferinin, ara transfer döneminin son gününe kadar gündemin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam etmesi bekleniyor. Yönetimin, şartların oluşması halinde sürpriz bir hamle yapabileceği de kulislerde konuşulan ihtimaller arasında yer alıyor.