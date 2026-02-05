Manchester United'dan Altay Bayındır için Beşiktaş'a ret

Chelsea'den Filip Jörgensen ve Liverpool'un sözleşmeli oyuncusu Giorgi Mamardaşvili için yapılan girişimlerden sonuç alınamazken, Beşiktaş'ın son olarak Leeds United forması giyen Illan Meslier'e yöneldiği ifade edilmişti. Yönetimin, alternatif isimler üzerinden temaslarını sürdürdüğü ve kısa sürede net bir karar vermek istediği öğrenildi.

Altay Bayındır

ALTAY BAYINDIR GÜNDEME GELDİ

Siyah-beyazlıların gündemine gelen bir diğer isim ise Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaşlı yetkililer, 25 yaşındaki file bekçisinin durumunu sordu ve olası bir kiralama formülü için nabız yokladı.

TEAMtalk'un aktardığı bilgilere göre Manchester United cephesi, Altay Bayındır'ın ayrılığına izin vermedi. İngiliz kulübünün, kaleci rotasyonunda risk almak istemediği ve bu nedenle transfer ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtildi.