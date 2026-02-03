Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 6 dakikada gelen kırmızı kartta ne konuşuldu?

Beşiktaş, Konyaspor'u evinde 2-1 yenmiş ve 3 puanın sahibi olmuştu. Siyah beyazlılar, 80. dakikada Kristijan Asllani'nin atılmasıyla 10 kişi kalmıştı. Arnavut futbolcunun rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem Batuhan Kolak ve VAR odasının yaptığı konuşma paylaşıldı.

İşte haftanın VAR kayıtları;

Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasında 80. dakikada Kristjan Asllani'nin gördüğü kırmızı kart pozisyonu:

VAR:"VAR konuşuyor, VAR konuşuyor."

Batuhan Kolak: "Evet"

VAR:"Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum."

Batuhan Kolak: "Tamam"

VAR: "Temas noktası ile başlayacağım hocam. Sonrasında loop göstereceğim."

Batuhan Kolak: "Geldim hocam. Gördüm temas noktasını."

VAR: "Bir açım daha var istersen."

Batuhan Kolak: "Tamam. Bunu tekrar oynatabilir misin?"

VAR: "23 numara."

Batuhan Kolak: "Tamam benim için yeterli 23 numaraya kırmızı kart gösteriyorum. Teşekkür ederim."

VAR:"Tamamdır."