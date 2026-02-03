Beşiktaş'tan orta sahaya taze kan! 20'lik genç listede

Haberde, siyah-beyazlıların bu transferi sonuçlandırabilmesi için kulübü ve oyuncuyu ikna etmesi gerektiği vurgulandı. Metz'in, yaklaşık bir ay önce West Ham United'dan gelen 7 milyon euroluk teklifi geri çevirdiği bilgisi de paylaşıldı.

Fransız basınından L'Équipe'te yer alan habere göre Beşiktaşlı yetkililer, Metz forması giyen genç orta saha oyuncusu Alpha Toure'yi transfer listesine dahil etti.

Bu sezon Metz formasıyla 23 resmi maça çıkan Alpha Toure, toplam 1079 dakika süre aldı. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı yapamadı. Toure'nin güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fransız kulübünün, 20 yaşındaki Alpha Toure'nin Haziran 2028'de sona erecek sözleşmesini uzatmak istediği ifade edildi. Metz yönetiminin, genç futbolcuyu uzun vadeli projede önemli bir parça olarak gördüğü belirtiliyor.

İKİ YÖNLÜ OYUN PROFİLİ

Senegalli orta saha, oyunun hem savunma hem de hücum yönünde görev alabilen bir profil olarak öne çıkıyor. Fiziksel gücü, enerjisi ve temaslı oyunu sevmesiyle dikkat çeken Alpha Toure, 90 dakika boyunca temposunu koruyabilen bir oyuncu olarak tanımlanıyor.

Orta sahada bağlantı rolünü etkili şekilde üstlenebilen genç futbolcunun, savunma katkısı ve taktik disipline bağlılığı da teknik ekiplerin dikkatini çeken özellikleri arasında yer alıyor. Beşiktaş cephesinde bu transferle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.