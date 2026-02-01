Beşiktaş'ta Nuno Tavares bekleyişi!

Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Nuno Tavares transferi için önümüzdeki 48 saat büyük önem taşıyor.



beIN Sports'un haberine göre, Nuno Tavares'in henüz ikna olmaması nedeniyle süreç zorluklarla ilerlerken, siyah-beyazlılar alternatif isimler üzerinde de çalışıyor.





TRANSFER İHTİMALİ DÜŞÜK



Mevcut tabloya göre bu transferin gerçekleşme ihtimali düşük görünüyor.



TSIMIKAS RAFA KALKTI



Beşiktaş'ın sol bek adayları arasında yer alan Konstantinos Tsimikas transferi ise şimdilik rafa kalktı.



Oyuncunun kulübü Roma'nın ayrılığa izin vermemesi nedeniyle görüşmeler askıya alındı. Günün Manşetleri Tüm Manşetler