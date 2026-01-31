Beşiktaş'ın yeni transferi Kristijan Asllani ilk maçında kırmızı kartla atıldı
Beşiktaş'ın Inter'den kadrosuna kiralık olarak kattığı Kristijan Asllani, Konyaspor maçına oyuna girdikten birkaç dakika sonra kırmızı kart gördü. Arnavut futbolcu, maça devam edemedi ve takımını 10 kişi bıraktı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile karşılaştı. Maçın 76. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren yeni transfer Kristijan Asllani, 82. dakikada rakibine sert bir müdahalede bulundu.
Faul sonrası VAR monitörüne giden Batuhan Kolak, pozisyonu izledi ve kırmızı kart gösterdi.
Asllani bu karar sonrasında takımını 10 kişi bıraktı.