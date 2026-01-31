PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş tribünlerinden yönetime istifa tepkisi

Süper Lig’de Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşılaşırken, tribünlerden yönetime tepki yükseldi. Taraftarlar istifa tezahüratlarında bulunarak Başkan Serdal Adalı ve ekibini hedef aldı.

Beşiktaşlı futbolcular, Konyaspor maçı öncesinde ısınmak için sahaya çıktı. Siyah-beyazlı tribünler, karşılaşma öncesinde oyuncularını alkışlayarak destek verdi.

"YÖNETİM İSTİFA" TEZAHÜRATLARI

Futbolculara verilen desteğin ardından tribünler bu kez yönetime yönelik protestoda bulundu. Beşiktaşlı taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla tepkilerini dile getirdi.

