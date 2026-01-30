Beşiktaş Kristijan Asllani'yi açıkladı!
Beşiktaş, Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani'yi resmen duyurdu. Arnavut futbolcu için bir sezonluk kiralık anlaşmasına varıldığını duyuran Kartal, herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek ancak transfer için satın alma opsiyonunu elinde bulunduracak.
Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlıların Inter'den kiraladığı Asllani'nin dün İstanbul'a gelmesi planlamış ancak teknik bir arıza nedeniyle uçuş iptal edilmişti.
İSTANBUL'A GELDİ
Asllani, transfer sürecini tamamlamak amacıyla cuma günü saat 12.00 sularında İstanbul'a geldi.
TFF'YE BİLDİRİLDİ
Arnavut futbolcu için TFF'ye bildirimde bulunan Beşiktaş, transferi kiralık olarak resmiyete kavuşturdu.
RESMEN AÇIKLANDI
Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Kristjan Asllani'nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Inter ile anlaşmaya varılmıştır.
Anlaşma doğrultusunda kulübümüzün satın alma opsiyonu bulunmaktadır.
Kristjan Asllani'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"denildi.