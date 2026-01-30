Beşiktaş Kristijan Asllani'yi açıkladı!

Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi kadrosuna kattı.



Siyah-beyazlıların Inter'den kiraladığı Asllani'nin dün İstanbul'a gelmesi planlamış ancak teknik bir arıza nedeniyle uçuş iptal edilmişti.

Kristijan Asllani imzayı attı (Beşiktaş)



İSTANBUL'A GELDİ



Asllani, transfer sürecini tamamlamak amacıyla cuma günü saat 12.00 sularında İstanbul'a geldi.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Arnavut futbolcu için TFF'ye bildirimde bulunan Beşiktaş, transferi kiralık olarak resmiyete kavuşturdu.

RESMEN AÇIKLANDI

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Kristjan Asllani'nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Inter ile anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma doğrultusunda kulübümüzün satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Kristjan Asllani'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"denildi.