Asllani Beşiktaş için İstanbul'da

Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Siyah-beyazlıların Inter'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Asllani'nin dün İstanbul'a gelmesi planlamış ancak teknik bir arıza nedeniyle uçuş iptal edilmişti.

Asllani, transfer sürecini tamamlamak amacıyla cuma günü saat 12.00 sularında İstanbul'a geldi.Beşiktaş, Kristjan Asllani için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Oyuncunun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giymesi planlanırken, maaşının tamamının Beşiktaş tarafından karşılanacağı öğrenildi. Anlaşmada satın alma opsiyonu yer alacak ancak bu maddenin zorunlu olmadığı belirtildi.