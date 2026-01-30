Asllani Beşiktaş için İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, transferini tamamlamak üzere Türkiye'ye geldi. Beşiktaş, Kristjan Asllani için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Oyuncunun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giymesi planlanırken, maaşının tamamının Beşiktaş tarafından karşılanacağı öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlıların Inter'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Asllani'nin dün İstanbul'a gelmesi planlamış ancak teknik bir arıza nedeniyle uçuş iptal edilmişti.
İSTANBUL'A GELDİ
Asllani, transfer sürecini tamamlamak amacıyla cuma günü saat 12.00 sularında İstanbul'a geldi.
TRANSFER DETAYLARI
Beşiktaş, Kristjan Asllani için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Oyuncunun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giymesi planlanırken, maaşının tamamının Beşiktaş tarafından karşılanacağı öğrenildi. Anlaşmada satın alma opsiyonu yer alacak ancak bu maddenin zorunlu olmadığı belirtildi.