Beşiktaş'tan kaleci hamlesi!
Mert Günok ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, West Ham United forması giyen Alphonse Areola için görüşmelere başladığı öne sürüldü.
Mert Günok'la vedalaşmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.
Sky Sport'un aktardığı habere göre siyah-beyazlılar, West Ham United'ın file bekçisi Alphonse Areola için görüşmeler yapıyor.
WEST HAM 9.3 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
3.5 yıldır West Ham forması giyen 32 yaşındaki Fransız eldivenle ilgili kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. İngiltere Premier Lig ekibi, 2022 yazında Alphonse Areola için PSG'ye 9.3 milyon euro bonservis ödemişti.
Bu sezon Premier Lig'de 19 maça çıkan Alphonse Areola, kalesinde 34 gol gördü.