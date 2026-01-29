Beşiktaş'ta Yasin Özcan antrenmana çıktı!

Süper Lig'in 20'nci haftasında 31 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.



Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktiksel çalışmaların ardından sona erdi.