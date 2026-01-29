Beşiktaş'ta sol kanat harekatı!

Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş, transfer çalışmalarındaki ilk hamlesini savunma hattına yaptı. Siyah-beyazlılar, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.



Savunmadaki bu hamlenin ardından Beşiktaş, sol kanat transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılara bu bölge için iki isim önerildi.