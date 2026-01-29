PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta sol kanat harekatı!

Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla Flamengo forması giyen Everton Soares önerildi. Siyah-beyazlıların değerlendirdiği bir diğer isim ise Salzburg forması giyen Kerim Alajbegovic.

Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş, transfer çalışmalarındaki ilk hamlesini savunma hattına yaptı. Siyah-beyazlılar, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Savunmadaki bu hamlenin ardından Beşiktaş, sol kanat transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılara bu bölge için iki isim önerildi.

EVERTON SOARES GÜNDEMDE

Flamengo forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı sol kanat Everton Soares, Beşiktaş'a önerilen isimler arasında yer alıyor. Sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli oyuncu için Flamengo'nun cüzi bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

